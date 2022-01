Cuauhtémoc Blanco respondió a la narcomanta en su contra: “Yo no tengo miedo de nada”

Cuauhtémoc Blanco fue fotografiado con tres miembros del crimen organizado, presuntamente en su casa FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Cuauhtémoc Banco, gobernador de Morelos, está en el ojo del huracán por una reciente fotografía que circuló por los medios de comunicación, en la que se le puede ver junto a tres narcotraficantes.

Además, enfrenta diversas amenazas del crimen organizado que lanzaron apenas unas horas después de darse a conocer la noticia, pero el futbolista aseguró en entrevista con el diario Milenio que “Yo no tengo miedo de nada, así te lo digo, textual”.

De acuerdo con El Sol de México, responsables de la publicación, la imagen fue tomada entre enero y febrero de 2019, cuando la toma de protesta del cargo que ahora ostenta el Cuauh todavía estaba fresca.

Se trata de Raymundo Isido Castro, El Ray, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Irving Eduardo Solano Vera, El Profe, líder de Guerreros Unidos; y Homero Figueroa Meza, La Tripa, cabecilla del Comando Tlahuica.

Sin embargo el famoso futbolista, leyenda de las Águilas del América, aseguró en conferencia de prensa que no tenía conocimiento de sus identidades al momento de fotografiarse, y añadió que es “tan buena gente” que se saca “fotos con todo el mundo”.

Ahora Cuauhtémoc Blanca está bajo amenaza del crimen organizado tras negar vínculos FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO.COM

Las amenazas en contra de Cuauhtémoc Blanco

Las cosas avanzaron en cuestión de horas, pues al amanecer del 5 de enero de 2022, apareció en Morelos una narcomanta con mensajes de odio, amenazas y serias acusaciones en contra de Cuauhtémoc Blanco.

Las famosas letras turísticas de Oaxtepec, donde los turistas acuden a tomarse fotografías del recuerdo, sirvió de escenario para colgar el texto donde acusan al gobernador de presuntamente recibir dinero y pedir ayuda del crimen organizado.

Además, advirtieron al Cuauh de frenar con el desconocimiento de los tratos, o podría salir a la luz evidencia que lo inculparía de dar la orden de asesinar a Samir Flores, periodista opositor a las políticas energéticas de la 4T.

No conformes, aseguran que dichos acuerdos alcanzan también a un negocio al crimen organizado para la distribución de agua en pipas y tomas, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

En Oaxtepec amanecieron duros señalamientos y amenazas en contra de Cuauhtémoc Blanco (Foto: CicInforma/FB)

Cuauhtémoc Blanco, sin miedo a nada

En su conversación con el periodista Carlos Zúñiga, el ex futbolista aseguró que no está coludido ni con unos ni con otros, por lo que “no tiene miedo a nada”; incluso agregó que no planea un aumento de sus elementos de seguridad y continuará con sus seis acompañantes de siempre.

Ante las acusaciones, informó que no ha ido ni a fiestas con ellos, ni con cualquier otro narcomenudista, aunque no negó que lo hayan invitado en diversas ocasiones, pero prefiere “hacerse pendejo”.

Y en este contexto, se puso a disposición de las autoridades mexicanas que deseen iniciar una investigación en su contra; “el que nada debe, nada teme”, dijo temerario el gobernador de Morelos.

En cuanto a su relación con estos presuntos delincuentes, aseguró que la única que sostiene es la legal, pues su gobierno ya ha detenido a dos de ellos, e incluso aseveró que ya van por el tercero.

“Si yo estuviera relacionado con ellos ¿tú crees que los hubiera detenido o me hubiera hecho wey?”, dijo ante las cámaras del diario, y se lanzó contra el fiscal Uriel Carmona Gándara: “yo no puedo hacer nada porque no confío en él”.

Cuauhtémoc Blanco aseguró que se toma fotos con todas las personas que se lo piden, y no quiere decir que tenga relación con ellos FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Por último, aseguró que aunque busquen desestabilizar a su gobierno, tiene sus objetivos bien claros en Morelos, y en acompañamiento con la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

“No vamos a parar hasta que este estado tenga paz”, concluyó.

