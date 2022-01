PAN en San Lázaro va por 14 semanas de descanso laboral por maternidad

En San Lázaro se promueve la equidad laboral (Foto: EFE / Zayra Mo)

Itzel Balderas, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), propuso que las mujeres deban de gozar un descanso por maternidad que llegue hasta las 14 semanas; dividido en siete semanas antes de la fecha programada para el parto y siete semanas después de éste.

A efecto de concretar esta iniciativa, Balderas Hernández propuso reformar el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para extender una semana antes y una semana después el periodo de descanso reglamentario en relación a la fecha programada del parto. Por lo que el texto fue remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

“Convertirse en madre es, sin duda, una de las alegrías más fuertes que puede llegar a sentir una mujer, desafortunadamente, puede convertirse en una situación de estrés si somos mujeres trabajadoras”

En la presentación de motivos, señaló que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 64 millones 540 mil 634 mujeres, lo que equivale al 51.2% de la población total y que de éstas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2019, 7.4 millones son madres trabajadoras de entre 15 a 49 años.

Asimismo, precisó que del total de la población ocupada de 25 años y más que se desempeña como funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social, 39% son mujeres, por lo que la población beneficiada sería elevada en caso de que esta propuesta se apruebe en el próximo periodo de sesiones ordinaria.

En la Fracción V del Artículo 123 constitucional se especifica que las mujeres durante el embarazo “no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo”.

Esto quiere decir que el periodo de descanso se extendería dos semanas más; una antes y otra después del parto. No obstante, cabe destacar que existen casos en los que el alumbramiento no coincide con la fecha programada por el médico, de tal modo que el periodo previo al nacimiento del producto podría variar, pero no el que transcurra después del parto.

Asimismo, la carta magna garantiza que durante este descanso, la mujer debe de “percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo”. Además que en el período de lactancia “tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos”.

La panista reconoció el avance del marco jurídico mexicano en materia de equidad de género, pero también señaló que existen “grandes retos por cumplir” al interior de los centros de trabajo, porque el 80% de hombres forman parte de la población económicamente activa, mientras que las mujeres es del 40 por ciento.

También indicó que de las mujeres que no tienen empleo remunerado, 45% señala que la razón es su dedicación al hogar y 27% por trabajo de cuidado o porque se los impide la familia. Aunado a esto, refirió que por cada diez horas de trabajo que las mujeres invierten en el mercado laboral y las actividades domésticas, los hombres dedican ocho.

Asimismo, al interior del hogar, las mujeres generan el 75% del valor total de actividades como la alimentación familiar, el mantenimiento y la administración del hogar. En consecuencia, consideró las recomendaciones de ONU Mujeres para homologar la legislación mexicana con el objetivo de incrementar el descanso de maternidad al piso mínimo de 14 semanas, tal como lo establece el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del cual, México forma parte.

