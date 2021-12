Vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen “ayuda que se ventilen las cosas”: AMLO

AMLO opina sobre la vinculación a proceso a José Manuel del Río Virgen (Foto: delriovirgen.mx)

Respecto a la decisión tomada por el juez de control de Veracruz, Francisco Reyes Contreras, en donde vinculó a proceso a José Manuel del Río Virgen, exdiputado federal y secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que “ahora se ventila todo y no se oculta nada”, por lo que este tipo de casos salen a la luz.

“No afecta; al contrario, ayuda que se ventilen las cosas. Antes todo era soterrado, todo era en lo oscurito, acuerdos cupulares, puro cuchicheo; ahora se ventila todo”, comentó el presidente esta mañana desde Palacio Nacional.

AMLO añadió que ya no se puede hacer la política como antes, “es muy sencillo; es otra la mentalidad del pueblo. El pueblo es el que juzga; es el encargado de ver cómo nos comportamos. Se dan cuenta, porque además estamos en un proceso de transformación en donde se debe de internalizar, no es el quítate tu porque quiero yo; no es el cargo es el encargo”. El mandatario expresó que a la gente lo que le importa es que haya cambios de verdad, que haya una transformación, “eso es lo que la gente quiere”.

Del Río Virgen es acusado por la Fiscalía General del estado de Veracruz (FGE) de participar en el homicidio del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, René Tovar.

Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera del 289 de diciembre. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

En Twitter, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de José Manuel “N” y que el juez determinó imponer una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, además de otorgar tres meses para concluir la investigación complementaria.

“La Fiscalía General del Estado informa que, como resultado de la continuación de la audiencia inicial y toda vez que la Fiscalía aportó datos de prueba que el juez valoró como idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo y la probable participación del imputado, se obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de José Manuel “N” por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de la víctima R.T.T, dentro del proceso penal 414/2021; quedando firme la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de un año y tres meses de investigación complementaria”, comunicó la Fiscalía del estado en varios tuits. De acuerdo con diversos medios locales, el operador político del senador Ricardo Monreal fue vinculado a proceso al término de una audiencia que se extendió durante casi 16 horas.

PACHO VIEJO, VERACRUZ, 22DICIEMBRE2021.- El secretario técnico en el Senado de Veracruz, José Manuel del Río Virgen fue ingresado al penal de Pacho Viejo luego de que un juez de control legalizó su detención. El funcionaria se encuentra acusado por asesinato del excandidato a presidente municipal en el municipio de Cazones de Herrera, René Tovar. FOTO: YERENIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM

El diputado federal por el PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, confirmó en Twitter la vinculación a proceso de Del Río Virgen “a pesar de sólo tener ‘testigos de oídas’ y ninguna prueba concreta en su contra. El poder judicial de Veracruz cumplió el capricho del vengativo gobernador Cuitláhuac García”, agregó, y aseguró que en este país “AMLO persigue opositores y protege a familiares”.

Por su parte, el también diputado federal por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró que “se acaba de consumar una injusticia atroz contra José Manuel del Río Virgen”, y adelantó que “iremos hasta las últimas consecuencias”.

El equipo legal de José Manuel del Río Virgen comunicó que su estado de salud “está perfecto”, por lo que su principal preocupación en el momento era definir su situación política para posteriormente articular la defensa correspondiente al caso.

La bancada parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Senado presentó el pasado lunes 27 de diciembre un exhorto al poder judicial del estado para que actúe de manera autónoma y sin influencias en el caso del acusado, pues aseguraron que José Manuel del Río Virgen es un preso político.

