PAN criticó vinculación a proceso de José Manuel Del Río: “Un espectáculo de miseria moral”

Las reacciones de internautas y personajes de la política no se hicieron esperar ante la vinculación a proceso de Manuel del Río (Foto: Facebook/José Manuel del Río)

Luego de que se informó que José Manuel Del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República, fue vinculado a proceso por su presunta participación intelectual en el homicidio de Remigio Tovar Tovar, quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, las reacciones de internautas y personajes de la política no se hicieron esperar.

Entre las publicaciones destacó la del polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN) Javier Lozano Alarcón, quien a través de su cuenta de Twitter ironizó en que es bueno que al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no le guste la venganza, porque, de ser así, sería otra “tonta persecución política”.

En su mensaje, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) mostró su solidaridad y respaldo al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien ha insistido en que la detención es un hecho maquinado, inventado y construido artificialmente por el abuso de poder en Veracruz.

Qué bueno que la venganza no es lo de @lopezobrador_, porque si lo fuera…Otra burda persecución política. Mi respaldo al procesado y para @RicardoMonrealA. Ah, y que chingue a su madr* Cuitláhuac García. Me tiene bloqueado, por cierto. #PobreVeracruz

Javier Lozano ironizó en que es bueno que al presidente no le guste la venganza, porque, de ser así, sería otra “tonta persecución política” (Foto: Facebook/José Manuel del Río // Instagram@jlozanoa // Cuartoscuro)

En tanto, la cuenta oficial de los Senadores de Acción Nacional declaró que la vinculación a proceso de Manuel Del Río exhibió el nivel “tan bajo” al que llegó el Gobierno de la entidad y la colusión del poder judicial estatal para perseguir a opositores o incómodos a su gobierno.

Asimismo, el panista Julen Rementería señaló que su detención demuestra como Morena hace uso de la justicia en Veracruz, pues no sólo la usa para perseguir opositores, sino también para jugar a las “fuercitas” con sus adversarios internos.

“Es esto un espectáculo de miseria moral, ruindad e ilegalidad”

Pocos minutos después, el morenista Monreal Ávila declaró que en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia, por lo que lamentó el actuar del juez y de la autoridad local en el caso de José Manuel del Río y otros.

Monreal Ávila declaró que en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia (Foto: Cuartoscuro)

“Seguiremos luchando con los perseguidos y los presos inocentes. ¿Dónde se desvió el propósito?”, agregó.

Por su parte, el coordinador de la bancada del MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que con la vinculación del también militante del partido naranja se consumó “una injusticia atroz”.

“Se acaba de consumar una injusticia atroz contra José Manuel del Río Virgen. Iremos hasta las últimas consecuencias”, escribió en su red social.

“Estas horas negras me hacen recordar con tristeza nostálgica lo que me decía mi amadísimo abuelo Miguel Melgar Rivera: ‘Ver una injusticia y no combatirla es cometerla’. Este abuso de poder no es sólo en contra de un buen hombre. Es una afrenta VS la democracia constitucional”, le respondió la periodista Ivonne Melgar.

José Manuel del Río fue vinculado a proceso como presunto autor intelectual del asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera (Foto: Facebook/José Manuel del Río)

Vinculan a proceso a José Manuel Del Río Virgen por presunto asesinato

Este martes, José Manuel del Río fue vinculado a proceso como presunto autor intelectual del asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera tras una audiencia que duró más de 16 horas.

El Juez de Control, Francisco Reyes Contreras, determinó vincularlo a proceso tras encontrar elementos necesarios para iniciar un juicio en su contra, sin embargo, el abogado Jorge Reyes Peralta explicó que el juez determinó un año de prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria.

