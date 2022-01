Entre Gaby Castillo y el “Lunares”: los nexos de “Enamorándonos” con la Unión Tepito

La Unión Tepito está dosminuida y sus líderes están en disputas (Foto: @cuartoscuro - @bielasanz / IG - brian_medel17 / IG)

Tras la detención de Gaby Castillo y que revelara su nexo con la Unión Tepito, recordó el supuesto nexo del programa televisivo Enamorándonos con el principal cártel de la Ciudad de México, pues más personas del show han sido asesinadas o detenidas por los mismos vínculos delictivos.

El grupo criminal que surgió en 2010 y ha sido disminuido en los últimos años mostró sus alcances con el mundo del espectáculo, pues líderes llegaron a matener relaciones con modelos o participantes de la producción de Tv Azteca, cuyas emisiones comenzaron en 2016.

Gabriela Sánchez Castillo, conocida como Gaby Castillo, ya había destacado por su noviazgo con el ex cabecilla Óscar Flores Ramírez, el Lunares. Algo que ella confirmó tras ser arrestada este 3 de enero en la alcaldía Cuauhtémoc, donde además dijo que era Scort y se dedicaba a la venta de drogas en diversos puntos de la capital del país como integrante de la Unión Tepito.

Conocida como la Pomps o la amorosa, la influencer salto a la luz pública en 2018 en el programa que tenía como finalidad unir a personas para que encontraran el amor. Desde entonces se mantuvo activa en redes sociales como influencer, modelo, estilista e incursionó en el reguetón.

Gaby Castillo dijo que era vendedora de drogas en la CDMX (Foto: SSC-CDMX)

Pero la famosa de 26 años cayó junto con José Hareff Soto Jiménez, de 35 de edad, señalado como operador de fraudes para la compra de autos lujosos con cheques sin fondos en Nuevo León, Morelos, Estado de México y la capital del país. Ambos portaban 169 envoltorios con cocaína y 70 bolsitas de marihuana, en la colonia Peralvillo.

Mientras que el Lunares está preso en el reclusorio Norte, procesado por sus vínculos con el narco y asesinatos. En octubre pasado fue condenado a 27 años de cárcel por el asesinato de una mujer encargada de levantar puestos en el mercado de Tepito a quien dispararon en la cara en julio de 2019. El integrante de la facción delictiva local fue detenido el 31 de enero de 2020, acusado de extorsiones, secuestros, narcomenudeo. Era partidario de rituales satánicos.

Previamente, Gaby Castillo habría sido pareja de Mauricio Hidalgo, el Pollo, sicario de la misma organización criminal y quien terminó acribillado el 25 de julio de 2019 en la alcaldía Venustiano Carranza. Aunque también tuvo los mismos vínculos amorosos con Manuel Iván García Llerena, el Pulga, asesinado el 9 de junio del 2018 en la entrada de su domicilio.

Al Pulga se le consideraba segundo al mando en la Unión Tepito. Su muerte fue parte de una cruenta guerra desatada contra la Anti Unión. De García Llerena también se presumieron nexos con Gaby Ruiz de Acapulco Shore por fotos donde aparecía junto a ella.

El Lunares fue condenado a 27 años de prisión por el homicidio calificado de una mujer en octubre pasado (Foto: FGJCDMX)

Sin embargo, Gaby Castillo no es único vínculo con el grupo de la Ciudad de México, cuyo bastión se extiende desde la colonia Morelos y desde 2020 vive una disputa interna por los liderazgos.

Nataly Michel Rodríguez Romero, también del programa Enamorándonos, fue asesinada en mayo del 2019, en su domicilio de la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza. En su cuello había marcas de estrangulamiento, presunta causa de muerte.

El Pollo, otrora pareja de Gaby Castillo, fue el principal sospechoso del crimen, pues este miembro de la Unión Tepito habría sido el encargado de cobrar la fuerte suma de dinero que la joven y otro participante del show debían por compraventa de narcóticos. En la investigación sobre el asesinato también se mencionaría la relación con el Lunares, según el documento marcado con la clasificación FCY/3/UI-1S/D/01480/12-2019.

Rodríguez Romero apenas destacó en el programa de Tv Azteca, acudió en algunas ocasiones a la emisión como “flechada” para salir con uno de los participantes, llamados “los amorosos”. Sin embargo la relación con el “amoroso” no fue más allá de dos citas. Sus vecinos dieron con el cuerpo, pues fueron alertados por los olores fétidos que se desprendían por la descomposición del cadáver.

Nataly destacó poco en Enamorándonos (Instagram: miromero22)

A ese asesinato siguió el de Brian Del Prado, quien igual participó en el programa Enamorándonos. El ex integrante fue ejecutado el 30 de noviembre de 2019. Dos sujetos a bordo de una motocicleta le interceptaron cuando salía de un bar en Coyoacán, al menos 10 balazos impactaron en su cuerpo.

Se había reunido con una amiga en el Madeira Rooftop. Ambos iban en una camioneta Nissan cuando dos hombres dispararon y causaron la muerte del estudiante de locución en el Centro de Capacitación de MVS Noticias.

Del Prado fue ligado con el presunto vínculo por operaciones de narcomenudeo con la Unión Tepito, su asesinato forma parte de la misma carpeta que el de su compañera del show, Nataly Michel. Luego de concretar el asesinato, los responsables se refugiaron en el llamado Barrio Bravo, bastión del grupo delincuencial.

Una foto suya, con la ex novia de David García Ramírez, el Pistache, causó revuelo, pues dejó ver que había visitado a Manelyk González Barrera, Mane, por su cumpleaños, algo que denotaba cercanía, pese a pertenecer a programas distintos. García Ramírez, ex líder de la Unión Tepito, está en prisión siguiendo su proceso por actividades de delincuencia organizada, tras su arresto el 30 de octubre del 2018. En tanto que la ex participante de Acapulco Shore sigue actuando en televisión.

Harold Steve Quezada fue identificado como narcomenudista de la Unión Tepito (Foto: Twitter/@c4jumenez)

Harold Steve Quezada, modelo costarricense que colaboró en el programa de Tv Azteca, fue detenido el 25 de noviembre de 2020. Este sujeto quedó arrestado por ser supuesto extorsionador de la Unión Tepito. Su participación tuvo lugar hace tres años en Enamorándonos y ahí habría salido con una de las concursantes, con lo cual conoció a miembros del grupo delictivo. Actualmente se le siguen procesos y sigue encerrado en la Ciudad de México.

Aunado a esto destacan dos casos más hechos relacionados con detenciones y asesinatos de otros integrantes de Enamorándonos en los últimos años.

Una semana después del asesinato de Nataly Michel Rodríguez Romero, Vanda del programa denunció amenazas de muerte y extorsión por parte de su expareja sentimental. La tatuadora reveló un audio donde se le advertía que se desengraría viva y las autoridades ministeriales abrieron una investigación.

A finales de abril de 2020 fue atacado a balazos el licenciado Christian Sánchez, en Azcapotzalco. Según informes policiales él y su amigo iban a comprar droga, pero encapuchados le dispararon. El Abogado del pueblo fue llevado al hospital y falleció el 9 de mayo del mismo año.

Keliver Bront Lugo quedó libre tras su detención en la Ciudad de México (Foto: Instagram@yualbert2)

En diciembre de 2019 fue asesinado Jonathan Fuentes, también del programa que comenzó la fallecida Magda Rodríguez. El joven sufrió tres impactos de bala en Tultitlán, en el Estado de México, cuando viajaba a bordo de una motocicleta.

Mientras que en febrero pasado quedó libre Keliver Bront Lugo, ex participante de Enamorándonos, quien fuera procesado por fraude, tras su arresto en posesión de 15 mil pesos. A él se sumó previamente Erick Sisco, venezolano asegurado con paquetes de droga y cheques que pretendía cambiar en un banco. Este último también quedó libre.

