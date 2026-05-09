México

Flexibilidad, resiliencia y control: la nueva infraestructura del trabajo

Hoy, la conversación ya no gira en torno a mantener sistemas funcionando, sino a garantizar que los entornos de trabajo estén disponibles en todo momento

Guardar
Google icon
Especialista en soluciones empresariales de IA en Microsoft México
Especialista en soluciones empresariales de IA en Microsoft México

En un entorno donde la operación depende cada vez más de la continuidad digital, la infraestructura tecnológica ha dejado de ser un componente de soporte para convertirse en un habilitador estratégico del negocio. Hoy, la conversación ya no gira en torno a mantener sistemas funcionando, sino a garantizar que los entornos de trabajo estén disponibles en todo momento, sin importar el contexto. La continuidad operativa ya no puede ser reactiva: debe diseñarse desde el inicio.

Este cambio responde a una realidad clara: las organizaciones operan en entornos cada vez más dinámicos, donde el trabajo híbrido, la rotación de talento y la presión por acelerar resultados exigen mayor flexibilidad, y esto no es casualidad pues de acuerdo con nuestro estudio de Work Trend Index de Microsoft, más del 80% de los líderes espera integrar tecnologías avanzadas, incluyendo inteligencia artificial, en sus operaciones en los próximos 12 a 18 meses, lo que incrementa la necesidad de contar con una infraestructura capaz de escalar al mismo ritmo.

PUBLICIDAD

En este contexto, las empresas más avanzadas están migrando hacia modelos que les permiten habilitar el trabajo bajo demanda. Esto incluye desde incorporar colaboradores de forma inmediata hasta garantizar la continuidad ante interrupciones operativas, y es que ya no se trata de “tener equipos disponibles”, sino de asegurar acceso inmediato a entornos productivos, seguros y consistentes, desde cualquier lugar.

Además, la flexibilidad operativa también se traduce en eficiencia financiera, y la capacidad de ajustar el uso de infraestructura según la demanda real evita la sobreinversión en hardware y reduce costos asociados a mantenimiento, energía y operación. En modelos más avanzados, incluso es posible separar la capacidad disponible del uso activo, lo que aporta mayor previsibilidad al gasto y mejor control presupuestal.

PUBLICIDAD

Ilustración de una empresa con oficinas, trabajadores y una gran nube central conectada a pantallas holográficas, inventario automatizado, IA y paneles de datos.
Una empresa moderna integra la computación en la nube y la inteligencia artificial para automatizar procesos, gestionar inventario, asistir a clientes y analizar datos en tiempo real, optimizando su eficiencia operativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí es donde comienzan a tomar relevancia nuevas soluciones basadas en la nube, que permiten preconfigurar y activar entornos de trabajo cuando se necesitan. Modelos como Windows 365 Reserve reflejan esta evolución, al permitir que las organizaciones cuenten con capacidad lista para activarse en escenarios críticos o de alta demanda, sin depender de ciclos tradicionales de infraestructura.

Al contar con soluciones listas para activarse, no solo se fortalece la continuidad del negocio, sino también la disponibilidad de recursos, al permitir a los trabajadores acceder de forma inmediata a entornos de productividad completos, con aplicaciones, configuraciones y políticas de seguridad ya integradas. Esto no solo facilita la incorporación de nuevos usuarios o cargas de trabajo, sino que acelera la operación y reduce significativamente los tiempos de respuesta.

Pero más allá de la tecnología, el cambio es estratégico. La resiliencia operativa ya no se construye reaccionando ante fallos, sino anticipándose a ellos. Las organizaciones que avanzan en esta dirección no solo responden más rápido, sino que operan con mayor estabilidad, reducen riesgos y mantienen la continuidad incluso en escenarios adversos.

Este tipo de decisiones son las que distinguen a las llamadas empresas frontera, concepto desarrollado por Microsoft: organizaciones que combinan talento humano con sistemas inteligentes para operar con mayor velocidad, precisión y capacidad de adaptación. Para ellas, la infraestructura no es un costo que gestionar, sino una ventaja competitiva que escalar.

* Fernando Mendoza, Especialista en soluciones empresariales de IA en Microsoft México

Temas Relacionados

mexico-opinionmexico-noticiasnubeinfraestructura digitalempresasnegociosinnovación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reaparece el ajolote del Altiplano en CDMX: encuentran cinco ejemplares en Lago Tláhuac-Xico

Se trata de una especie endémica de México que actualmente se encuentra en riesgo

Reaparece el ajolote del Altiplano en CDMX: encuentran cinco ejemplares en Lago Tláhuac-Xico

Difunden mensajes que habría enviado Fernando Yael N a un amigo el día que su madre desapareció: es el principal sospechoso

Capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp muestran que el joven conversó con un amigo la noche en la que su madre habría desaparecido

Difunden mensajes que habría enviado Fernando Yael N a un amigo el día que su madre desapareció: es el principal sospechoso

Cuándo juega México en el Mundial 2026: fixture completo, fechas, rivales y horarios del Tri

La Selección Mexicana será la encargada de inaugurar el Mundial 2026 en casa. Consulta el fixture completo, los horarios de cada partido y en qué canales verlos en México

Cuándo juega México en el Mundial 2026: fixture completo, fechas, rivales y horarios del Tri

Adulto mayor muere tras caer a un barranco en el cerro del Obispado, Mazatlán

El hecho movilizó a los servicios de emergencia y autoridades, quienes realizan el rescate y la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente

Adulto mayor muere tras caer a un barranco en el cerro del Obispado, Mazatlán

Cuáles son los alimentos más ricos en vitamina D y cómo incorporarlos a la dieta

Es esencial para fortalecer huesos, músculos y sistema inmunológico; especialistas recomiendan obtenerla mediante la alimentación y exposición moderada al sol

Cuáles son los alimentos más ricos en vitamina D y cómo incorporarlos a la dieta
MÁS NOTICIAS

NARCO

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

Dos guardias de seguridad de una clínica en Iztapalapa fueron atacados a balazos tras amenazas de extorsión, uno murió

Marina asegura embarcación con bultos de cocaína frente a costas de Guerrero: hay dos extranjeros detenidos

Qué hay detrás del envío de cartas de El Chapo Guzmán en EEUU: el análisis de la psicóloga que lo perfiló en la cárcel

Complejo de tiempos compartidos ligado al CJNG en Nayarit opera bajo nuevas identidades, advierte OFAC

ENTRETENIMIENTO

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

Selección de Futbol Femenil Mexicana consiente a las ARMY y lanza dinámica para ganar boletos VIP para concierto de BTS en CDMX

Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago

BTS sorprende en la Arena México: Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico

Sheinbaum confirma regreso de BTS para esta nueva fecha

DEPORTES

Pareja celebra sus bodas de plata entrando al salón de fiestas con el himno del América: video se vuelve viral

Pareja celebra sus bodas de plata entrando al salón de fiestas con el himno del América: video se vuelve viral

AAA y WWE invaden Monterrey: revelan fecha y precios para la Noche de los Grandes

Cuándo juega México en el Mundial 2026: fixture completo, fechas, rivales y horarios del Tri

Alejandro Fernández muestra su emoción por cantar en la inauguración del Mundial 2026: “Es un verdadero honor”

Chicharito Hernández lanza dura critica a la Selección Mexicana y revela que quiere ver campeón del mundo a Cristiano Ronaldo