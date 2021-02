Un feminicidio, dos asesinatos y un encarcelamiento: los fatídicos destinos de los concursantes de Enamorándonos

Brian del Prado (i) y Nataly Michel fueron asesinados. Christian Sánchez (d) reveló la existencia de un catálogo sexual (Instagram)

Al menos seis participantes del programa Enamorándonos, emisión de Tv Azteca, han sido víctimas de muertes violentas, asesinatos o terminaron vinculados con la delincuencia. En menos de dos años tres han sido asesinados, uno está encarcelado y dos están bajo la mira de las autoridades.

Desde hace tiempo el programa pasó de ser una simple emisión dedicada a las relaciones de pareja a ser el blanco de señalamientos por el vínculo de algunos de sus ex participantes con la mafia local de Ciudad de México, el cártel de la Unión Tepito.

En torno a este programa de televisión también figuran oscuros detalles como acusaciones de fraude, presuntas bodas falsas y hasta una supuesta red de prostitución.

Nataly Michel Rodríguez

Michel había participado un par de ocasiones en "Enamorándonos" (Instagram: miromero22)

Nataly Michel Rodríguez Romero, edecán de 25 años, fue encontrada sin vida al interior de su departamento en la alcaldía Venustiano Carranza el 21 de mayo de 2019.

Los vecinos del edifico dijeron que antes de que la hallaran muerta escucharon una discusión entre ella y su ex novio. Los peritos determinaron que había muerto por asfixia. hasta la fecha no ha habido ningún detenido. Su ex pareja, el probable responsable, se llama Luis Arturo y la fiscalía de feminicidios lo está buscando.

Nataly había vivido algunos meses con ese hombre, pero -de acuerdo con la fuente consultada por la revista- tenían una relación violenta, pues él la golpeaba.

Alcanzó cierta popularidad tras participar en el programa en abril de ese año. Acudió en algunas ocasiones a la emisión como “flechada” para salir con uno de los participantes, llamados “los amorosos”. Sin embargo la relación con el “amoroso” no fue más allá de dos citas.

Braian del Prado

Brian fue asesinado el fin de semana (IG: brian_medel17)

Las cámaras de la Ciudad de México captaron la camioneta en la que viajaba Braian del Prado Medel, otro participante del programa, momentos antes de que fuera asesinado a tiros en la alcaldía Coyoacán el primer día de diciembre de 2019.

Tenía 29 años, estudiaba comunicación y locución, sin embargo, las investigaciones de la policía apuntan a que probablemente tuvo problemas con dos líderes de la Unión Tepito que actualmente se encuentran en la cárcel.

Presuntamente mantuvo una relación con Zara, pareja de “El Betito”, y con Manelik, pareja de David García Ramírez, “El Pistache”.

A principios de 2019, del Prado formó parte del elenco. La página oficial del reality show lo definió como un hombre con “sonrisa matadora, mirada coqueta y un pasito de baile que sin duda alguna, atraerá a la mujer perfecta”.

Christian Raúl Sánchez

Christian Sánchez se encuentra fuera de peligro (IG: elabogadodelpueblo)

El licenciado Christian Sánchez, famoso ex integrante del programa,, falleció la tarde del sábado 9 de mayo en la Ciudad de México.

A través de la cuenta de Facebook oficial de Sánchez, quien era conocido como “el abogado del pueblo”, se supo de su deceso.

Una madrugada del 2020 llegó al Callejón Nopatitla, en Azcapotzalco, donde según la policía iban comprar droga él y un amigo. Fue atacado al llegar por hombres armados y encapuchados que le dispararon. Los paramédicos consiguieron llevárselo vivo a un hospital, donde semanas después falleció.

Una vez que se supo de su ataque armado, él reapareció en Facebook a través de unos videos tomados desde el hospital.

Aún bajo los efectos de la anestesia, Christian habló ante la cámara y dijo que fue víctima de un atentado, además mostró algunas de las heridas en su cuerpo. Incluso responsabilizó del ataque al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Harold Quezada

El martes 25 de noviembre fue detenido Harold Steve Quezada, un costarricense que tres antes apareció en las pantallas de la televisión abierta mexicana como participante del polémico programa.

Según el periodista Carlos Jiménez, quienes lo conocían recuerdan que quería ser actor o modelo. Buscaba programas en donde le dieran cualquier participación, pero no logró obtener nada más que una fugaz participación en la emisión de Azteca. Ahí supuestamente salió con algunas de las concursantes y fue así como conoció a integrantes de La Unión que operaban en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, donde él vivía en aquel entonces.

Hasta la fecha ha sido detenido y encarcelado en al menos dos ocasiones

En poco tiempo dejaron de tener noticias suyas en TV Azteca, y a partir de entonces hasta la fecha ha sido detenido y encarcelado en al menos dos ocasiones. Una por robo y otra por narcomenudeo.

Comenzó trabajando para el cártel “poniendo” a personas que él conocía, para que sus cómplices los extorsionaran o les quitaran dinero. También saben que traficaba armas y drogas.

Cuando llegó a la Ciudad, Harold Quezada tenía un par de tatuajes: uno en el brazo y uno más en el hombro. Pero cuando se dedicó a delinquir, decidió tatuarse el rostro. Según decía, era para “verse más cabrón”.

Eris Sisco

Erick Sisco (Foto: Twitter@c4jimenez)

Venezolano de 25 años, y bailarín de un centro nocturno para mujeres, fue arrestado en la Ciudad de México con al menos 40 paquetes de droga. Según la policía, tenía en su poder un par de cheques robados que pretendía cobrar en una sucursal bancaria de la colonia Roma.

La aparición de Sisco se dio el 21 de noviembre de 2018, el venezolano fue mostrado como alguien a quien le gusta leer y bailar. Fue presentado a Magaly Chávez en intento de conformar pareja, según la dinámica del programa. Se definió como alguien sincero, entregado al amor y con mucho tiempo sin haber sentido afecto por alguien, por lo que andaba en búsqueda de aflorar esos sentimientos que hacía mucho tiempo no le inundaban.

El flechado” dijo que no era celoso y optó por la confianza, según las preguntas del público. Ya en el momento en que “los amorosos” se encontraron. Magaly Chávez lo consideró menor para ella a sus 31 años, pero le dio una oportunidad y tuvo hasta tres citas. Pero en enero de 2019 fue revelado que Erick se encontró con Keilyn en Acapulco, otra amorosa.

Keliver Bront Lugo

El venezolano Keliver Bront fue capturado por la SSC CDMX acusado de extorsión (Foto: Twitter/c4jimenez)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvieron a finales de enero al venezolano, Keliver Bront Lugo, supuestamente involucrado en el delito de extorsión, y quien también había participado en el programa.

Su captura derivó a través de una denuncia que alertaba sobre un sujeto que había extorsionado a un comerciante en Las Lomas. Agentes de la SSC CDMX lo capturaron cuando huía con 15 mil pesos. Se desconoce si el extranjero pertenece a algún grupo delictivo de la capital del país.

Sisco se definió a sí mismo como alguien sincero, entregado al amor y con mucho tiempo sin haber sentido afecto por alguien. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el hombre pertenecía al grupo criminal La Unión Tepito.

