Julen Rementería se lanzó contra Morena por gasolinazos: “Casualmente no hay saqueos”

El senador panista refirió a las protestas del 1 de enero de 2017 tras el excesivo aumento en el precio de los combustibles (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de México, Julen Rementería del Puerto, nuevamente se lanzó contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el aumento en el costo de las gasolinas. De esta forma, el senador veracruzano externó sus reclamos mediante su cuenta oficial de Twitter, espacio en el que, frecuentemente, se ha pronunciado en contra del partido guinda y de la administración encabezada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Van 4 gasolinazos en lo que va de este sexenio y casualmente no hay saqueos. El ala criminal de Morena durante años saqueó y vandalizó negocios para enardecer el país con la excusa de los gasolinazos. Hoy no hay saqueos porque esos criminales son los que gobiernan”, expuso el blanquiazul.

Sin embargo, esta no es la primera vez que ha emitido sus opiniones con respecto al incremento en el precio del los combustibles. pues recientemente recordó el gasolinazo del 1 de enero de 2017, el cual conmocionó a la ciudadanía debido a las protestas efectuadas en México por el incremento excesivo en el precio de la gasolina durante el mandato del priista Enrique Peña Nieto (EPN).

El senador panista nuevamente arremetió contra Morena por el aumento en el precio de las gasolinas (Foto: Twitter/@julenrementeria)

“El 1ro de Enero del año 2017, tras un gasolinazo, hubo saqueos coordinados en la CDMX, Estado de México, Puebla, Chiapas Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Tabasco. Este 1ro de enero habrá gasolinazo, pero no habrá saqueos como en 2017, porque los autores son los que hoy gobiernan”, escribió Rementería.

Las reacciones a sus comentarios en contra de Morena no se hicieron esperar y, aunque algunos internautas condenaron la administración de la llamada “Cuarta Transformación”, hubo otros usuarios de Twitter que se lanzaron contra el senador panista y lo invitaron a revisar los gasolinazos del sexenio pasado y señalaron que los constantes aumentos en el sector ocurrieron tras la aprobación de la reforma energética, también promovida e impulsada por EPN.

“Cierto que ha habido aumentos, pero no compares los realizados en el sexenio anterior con estos, simplemente no hay comparación”, “Criminales ustedes y todavía se dicen perseguidos políticos, no tienen vergüenza, se irán al basurero de la historia”, “Le recuerdo que el alza de combustibles es gracias a la reforma energética que ustedes aprobaron con la mentira de que bajarían” y “Sr Julen. Llorar no es la respuesta parlamentaria que deberían escuchar sus representados, quizá abonar o discernir constitucionalmente sería de mayor relevancia”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del panista.

El senador panista nuevamente emitió su pronunciamiento sobre los gasolinazos (Fotos: Facebook/Julen Rementería del Puerto/AP)

Entre las últimas críticas de Julen Rementería, se encuentran sus opiniones con respecto a la detención de José Manuel del Río Virgen, detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz por su presunta participación en el homicidio de René Tovar, quien fue contendiente a alcalde por el partido Movimiento Ciudadano (MC) el pasado 6 de junio del 2021.

Las reacciones del panista surgieron luego de que el el juez Francisco Reyes Contreras vinculara a proceso al también secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). De esta manera, Rementería del Puerto calificó a la decisión del juez como “un espectáculo de miseria moral, ruindad e ilegalidad”.

“La vinculación a Proceso de José Manuel del Río demuestra como Morena hace uso de la justicia en Veracruz, no solo para perseguir opositores, ahora también para jugar a las “fuercitas” con sus adversarios internos. Es esto un espectáculo de miseria moral, ruindad e ilegalidad”, escribió el senador blanquiazul.

SEGUIR LEYENDO: