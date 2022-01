COVID-19: México es el país con mayor mortalidad por cada 100 casos en el mundo

México es el quinto país con mayor número de muertes en total (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

México es el país con mayor tasa de mortalidad por cada 100 casos de COVID-19 en el mundo, así lo aseguró el “Análisis de mortalidad” realizado por la Universidad Johns Hopkins.

De acuerdo con su estudio, las cifras mostradas representan el “número de muertes ya sea por 100 casos confirmados (tasa de letalidad observada) o por 100,000 habitantes (esto representa la población general de un país, con ambos casos confirmados y personas sanas).

La lista que muestra el índice registrado por cada 100 casos confirmados muestra a México con 7.5%; le siguen Bulgaria, con 4.1%; Hungría, con 3.1%; Rusia, con 2.9% y Brasil, con 2.8%. Por su parte, Estados Unidos se encuentra ubicado en el lugar número 13, con 1.5 por ciento.

No obstante, las cosas cambian cuando las naciones son enlistada al considerar las muertes por cada 100 mil habitantes. En este sentido, México se ubica en el noveno lugar, con 234.78 fallecimientos. En primer lugar está Bulgaria, con 44.78; seguido por Hungría, con 401.09; Moldavia, con 387.19; Georgia, con 373.75 y República Checa, con 339.46. Mientras que Estados Unidos ocupa el octavo puesto, con 251.66.

Índice de mortalidad por cada 100 casos confirmados de COVID-19 (Gráfica: Universidad Johns Hopkins)

El centro de estudios señaló que los países en la parte superior, donde se encuentra México, tienen la mayor cantidad de muertes proporcionalmente a sus casos de coronavirus o población, lo cual no significa necesariamente que represente la mayoría de los fallecimientos en general.

Si se consideran las cifras de muertes generales por país, Estados Unidos encabezaría con la cantidad de decesos, la cual es de 826 mil 419. Después estarían Brasil, con 619 mil 401; India, con 481 mil 893; Rusia, con 305 mil 96, y México, con 299 mil 544.

Esta cifra se suma a la registrada por Global Initiative on Sharing All Influenza Data, plataforma mundial de secuenciación del virus, misma que colocó a México como el segundo lugar con más casos de Ómicron en Américas Latina, pues se tienen contabilizados 254 casos desde que se detectó a la primera persona contagiada el pasado 3 de diciembre.

AMLO ya aceptó el incremento de casos por Coronavirus en México (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

Cuarta ola de COVID-19 en México

Durante las últimas semanas, el país ha visto un aumento en los casos de COVID-19, lo cual representaría el inicio de la cuarta ola de esta enfermedad, tal como lo alertó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a todo su personal el pasado 2 de enero.

Por medio del Oficio Interno No. DNS/039/2022, con el asunto “Preparación ante el repunte de casos por COVID-19″, la institución de la salud resaltó que se ha presentado un “incremento constante” de contagios con “manifestaciones clínicas leves y ambulatorios” en todo el territorio nacional.

La mayor causa de este repunte en los contagios es la presencia de la nueva variante del SARS-Cov-2, Ómicron, así como la persistencia de otras, como Delta. Ambas aún se siguen propagando y provocarían un número “muy alto” de nuevos contagios que se sumaría con la cantidad de habitantes, situación que prevería que aumentan las hospitalizaciones, como lo señaló el ISSSTE.

Dicho repunte en la emergencia sanitaria fue reconocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también aprovechó para hacer un llamado de calma a la población al señalara que la variante Ómicron es menos dañina y mortal.

“Sí, están incrementándose los contagios por esta nueva variante pero afortunadamente no hay incremento en las hospitalizaciones y, lo más importante, no hay fallecimientos”, declaró el mandatario. No obstante, instó a la ciudadanía se continuar con los cuidados necesarios y destacó que las afectaciones en el país no serán las mismas que con otras variantes.

