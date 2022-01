CDMX: cómo tramitar una constancia de antecedentes no penales en línea

reclusorio norte (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer el trámite de Constancia Digital de No Antecedentes Penales, que a partir de hoy está disponible en el portal electrónico https://noantecedentes.cdmx.gob.mx/.

La realización de este trámite en su modalidad digital, cuyo Aviso fue publicado el día de hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, permite a los interesados que sus gestiones se lleven a cabo de manera ágil y accesible.

Y es que es común que en algún momento se necesite tramitar una constancia de antecedentes no penales, un documento que en ocasiones es solicitado para obtener un nuevo empleo.

La constancia de antecedentes no penales sirve para acreditar que los ciudadanos o solicitantes han sido o no condenados de algún delito por sentencia firme dictada por los órganos jurisdiccionales competentes.

Desde 2020, el gobierno de la Ciudad de México permite realizar este trámite a través de internet. De esta manera, los interesados pueden descargarla ya en formato PDF.

¿Bajo qué condiciones se puede solicitar?

De conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 27 fracción IV, este documento sólo se podrá extender en los siguientes supuestos:

• Cuando lo soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial;

• En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada;

• Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero.

Cabe señalar que este trámite no infringe y/o vulnera los derechos humanos de los ciudadanos, ya que se establece bajo una “política de igualdad y no discriminación” y con pleno respeto a los derechos humanos, por lo que las constancias digitales de no antecedentes penales y de no antecedentes registrales no serán emitidas para satisfacer un requisito de ingreso o desempeño de un empleo, que no tenga relación con lo ya señalado.

Ahorra gobierno capitalino más de 1,346 mdp con simplificación y digitalización de trámites

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) informa que, el Gobierno de la Ciudad de México ha ahorrado más de 1,346 millones de pesos gracias a la simplificación y digitalización de trámites, lo cual también ha contribuido a reducir aglomeraciones y tiempos de espera mejorando la experiencia de los usuarios.

Una de las estrategias para prevenir o minimizar los actos de corrupción consiste en transparentar información pública con el objetivo de que los organismos gubernamentales rindan cuentas y hagan eficientes sus procesos, a través de plataformas y/o sistemas habilitados para prestar trámites y/o servicios de gobierno electrónico que resultan una herramienta útil para ello.

Por lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó ventanillas digitales para simplificar procesos y trámites donde interviene más de una autoridad lo que permite reducir los tiempos y las visitas a distintas oficinas de gobierno.

La transición digital de los trámites presenciales permite a la ciudadanía el acceso a la información, ahorro de tiempo para trasladarse, así como ahorro a su economía.

A la fecha, se han renovado digitalmente 453 mil 940 tarjetas de circulación en la Ciudad de México, lo que ubica a este trámite como el más recurrente. Del 2019 a la fecha, en materia de trámites y servicios, se redujeron de 1998 a solo 966. De igual forma se han reducido los tiempos de resolución de los procesos administrativos, y hoy es posible abrir un negocio en solo 15 minutos desde el celular.

