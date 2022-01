CNDH ha recibido 322 quejas en contra de la Guardia Nacional

La CNDH sólo ha emitido 27 recomendaciones a la corporación de seguridad (Foto: Archivo)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que durante los tres años de operación de la Guardia Nacional (GN), ha recibido 322 quejas en contra de esta corporación de seguridad, la cual es defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que a su interior es inexistente la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

De las denuncias presentadas en 2019, 2020 y 2021, la mayoría son por detención arbitraria, trato cruel, tortura, desaparición forzada y homicidio; delitos los cuales no han ameritado recomendaciones hacia la GN por parte de la CNDH, pues no se tiene registro de la emisión de esto por parte de la autoridad en derechos humanos, como sí lo han hecho en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal.

La respuesta por parte de la comisión ha sido emitir 27 medidas cautelares tras los tres años recibiendo las denuncias, las cuales pueden ser acatadas o no por la corporación de seguridad, pues no existen sanciones en caso de hacer caso omiso a ellas.

Los estados en los cuales se presentaron denuncias por asesinatos en 2021 en contra de la Guardia Nacional son Guerrero, con dos casos, mientras que en la Ciudad de México, Tabasco, San Luís Potosí y Tabasco, pues se registró uno en cada una de estas entidades.

La Guardia Nacional ha sido acusada de asesinar, desaaparecer y violentar a ciudadanos (Foto: Guardia Nacional)

Asimismo, los estados que registraron dos casos de desaparición forzada fueron Baja California y Veracruz, mientras que desde Sinaloa, el Estado de México y Campeche se emitió, durante el año pasado, una denuncia por cada entidad alertando de este delito.

Con respecto a los casos de tortura, en el Estado de México se reportaron cuatro, mientras que en Guerrero y Tamaulipas dos; las entidades que denunciaron un sólo caso fueron Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí y Veracruz.

Estos datos están disponibles para consulta en la página web de la CNDH, sitio en el cual sólo se contabilizan las denuncias oficiales, pero no se toman en cuenta datos extraoficiales de víctimas no reportadas o que no canalizaron la queja correspondiente, por lo que el número podría variar.

Los casos de violaciones a derechos humanos y corrupción al interior de la corporación no son revisados por autoridades jurídicas civiles, pues la Unidad de Asuntos Internos de la GN se encarga de investigar y sancionar a los elementos que incurran en estas prácticas.

El pasado 31 de diciembre se dio a conocer que uno de los miembros de esta corporación era investigado por Asuntos Internos, pues se sospechaba que pudiera haber incurrido en actos de corrupción, así lo comunicó la dependencia a través de sus redes sociales:

Las denuncias en su contra son manejadas por la oficina de Asuntos Internos (Foto: Twitter/GN_MEXICO_)

“La #GuardiaNacional informa que el día de hoy, en un operativo conjunto realizado en Mexicali #BC, gracias a la colaboración de la sociedad, se detectó a un integrante de la GN que presuntamente participa en un acto de corrupción. La Unidad de Asuntos Internos de inmediato inició el procedimiento administrativo”, se leyó en la cuenta de Twitter de la dependencia.

A pesar de que la oficina interna se encarga de la investigación y sanción de sus elementos, no ha tenido resultados satisfactorios para los ciudadanos, pues el pasado 16 de diciembre diversas personas se manifestaron en el municipio de Los Reyes en contra de la resolución de un caso de desaparición forzada en contra de elementos de la GN.

Mediante un comunicado, la dependencia expresó que: “Es falso que la Guardia nacional haya detenido a persona alguna; puesto que el vehículo estaba abandonado como consta en los diversos videos subidos a las redes sociales”, declaraciones contrarias a las presentadas por sus familiares, quienes cuentan con el número de matrícula del vehículo en el cual se desapareció a la víctima, por lo que han rechazado este fallo.

