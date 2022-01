ENAH detuvo actividades académicas por recorte de personal eventual; solicita recontratación total

Amir Asadolazadé no quiso vestir en su uniforme la imagen del general de la Guardia Revolucionaria y ahora teme por su vida y la de su familia. Huyó del país y pide ayuda de la comunidad internacional

Israel aprobó el uso de la píldora de Merck contra la covid-19

El ministro israelí de Sanidad advirtió no obstante de que los “medicamentos contra la enfermedad no sustituyen a la vacuna” y pidió a la población no inoculada que se inmunice