Ricardo Monreal celebró que CNDH confirmara ilegalidad en detención de jóvenes en Veracruz: “Nos da la razón”

El senador y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, dijo que su lucha no es política sino por justicia, y celebró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que la detención de seis jóvenes, acusados de ultrajes a la autoridad en Veracruz, fue ilegal y arbitraria.

En sus redes sociales, Monreal dio a conocer, el pasado viernes, que la CNDH emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, tras actuar de manera ilegal en la aprehensión de los seis jóvenes.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, expuso en un video compartido en redes, que “la Comisión Nacional de Derechos Humanos resolvió que fue detención arbitraria, que fue una retención ilegal durante cuatro meses; que fue una actuación ilegal de la fiscal y que fue un exceso del juez y un abuso de autoridad del gobernador y del juez penal de la causa”, y acompañó el mensaje con el link de la recomendación de la CNDH.

También recalcó que con dicha recomendación se le da la razón, pues ya no es una posición personal. “Que mucho se me cuestionó sobre si era política, no, es de justicia. Y aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos da la razón”, expuso.

El exalcalde de la alcaldía Cuauhtémoc, explicó cómo fue que se involucró en el tema de los jóvenes detenidos. Expuso que hace un par de meses conoció a las familias de los seis jóvenes, mientras que a lo detenidos, los conoció hace apenas 15 días, cuando fueron liberados, tras pasar cuatro meses en la cárcel.

“El juez, el fiscal y las autoridades locales se negaron a liberarlos, a pesar de que no había ninguna justificación de tenerlos.

Insistí en su liberación y fue, por fortuna, un juez federal el que determinó y resolvió su liberación por la falta de pruebas, por la falta de elementos contra estos jóvenes”, afirmó.

Narró que al mismo tiempo acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para reclamar, en una queja, la violación a los derechos humanos elementales de la que fueron objeto los seis jóvenes. “¿Qué es lo que procede en la recomendación? Primero, que acepten que actuaron violentamente en contra de los derechos humanos; que actuaron ilegalmente en la detención y en la retención; que violaron flagrantemente garantías individuales y que deben indemnizar a los jóvenes económicamente y psicológicamente”, dijo el morenista.

También mencionó que la CNDH recomienda sancionar a los policías y a la Fiscalía, que en este caso son los responsables de la violación. Relacionó el caso de abuso de autoridad y detención arbitraria con el caso del secretario técnico de la Jucopo de la Cámara alta, José Manuel del Río Vírgen.

“Así está el asunto de nuestro amigo José Manuel del Río, tendrá el mismo futuro, pero quién le va a quitar este sufrimiento de su familia y de sus seres queridos. Él y muchos más veracruzanos que están detenidos por las mismas causas”, sentenció el zacatecano.

Cabe destacar que el pasado 22 de diciembre, se dio a conocer la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano, José Manuel del Río Virgen, político originario de Veracruz y emanado de las filas de Movimiento Ciudadano (MC), quien fue señalado por el presunto homicidio doloso de René Tovar, candidato del mismo partido a la alcaldía veracruzana de Cazones de Herrera, quien fue asesinado a 36 horas de que se realizaran as elecciones del pasado 6 de junio.

La información la dio a conocer la Fiscalía de Veracruz a través de sus redes sociales, indicando que elementos de la policía ministerial “cumplimentaron orden de aprehensión en contra de José Manuel ‘N’ por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado... en agravio de la víctima R.T. T. hechos suscitados el pasado 4 de junio del presente año. Respetando sus derechos humanos y el debido proceso será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento oral para que defina... su situación jurídica, dentro del proceso penal 414/2021″.

