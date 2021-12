Ingresos del sector público están más de 200 mil millones de pesos por arriba de lo programado: Hacienda

Foto: EFE/ José Méndez/Archivo

El pasado mes de noviembre y a un mes de cerrar el año, los ingresos del sector público se situaron por arriba de lo programado en 204.7 mil millones de pesos, principalmente por la fortaleza de los ingresos no petroleros gracias a la consolidación de la recuperación económica y el combate a la evasión fiscal, así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Durante enero-noviembre del presente año, los ingresos presupuestarios del sector público fueron 5.1% superiores con respecto al mismo periodo del año anterior, en términos reales”, señaló.

De acuerdo con el informe Finanzas Públicas y deuda pública a noviembre de 2021, Hacienda detalló que la recaudación del IVA continuó mostrando un mayor dinamismo con un incremento real anual de 9.5%.

Precisó que en noviembre, los ingresos petroleros excedieron la cifra estimada en el calendario en 44.4 mil millones de pesos, por lo que en el acumulado, este componente de los ingresos registró un incremento real anual de 71.5%.

Los ingresos petroleros excedieron el estimado en 44.4 mil millones de pesos (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

“En comparación con lo observado en los primeros once meses de 2020, la recaudación tributaria se muestra resiliente, con un incremento anual de 0.6% en términos reales. Sobresale la evolución de la recaudación del IVA y del impuesto sobre importaciones, los cuales fueron mayores al programa en 124.7 y 11.2 mil millones de pesos respectivamente”, destacó Hacienda.

“Durante el periodo de análisis, los ingresos no tributarios mostraron un incremento de 184.3 mil millones de pesos respecto al programa, impulsados al alza por un mayor pago de derechos y aprovechamientos en 45.5 y 141.3 mil millones de pesos, respectivamente”, apuntó.

Hacienda detalló que al cierre de noviembre, el gasto neto total alcanzó 5 billones 724.2 mil millones de pesos, monto superior en 55.2 mil millones de pesos a lo programado y en 5.3% real anual respecto a lo registrado en el acumulado del año previo. Destacó que el incremento observado de 6.2% real anual del componente programable del gasto del Gobierno Federal como parte de los estímulos para la recuperación económica.

De esta manera, señaló la dependencia, se favoreció que el gasto programable del sector público tuviera un incremento de 8.5% real anual respecto a lo observado en enero-noviembre de 2020.

Foto de archivo/REUTERS/José Luis González.

“Como parte del compromiso de esta administración por mejorar el bienestar de la población, las funciones de salud y protección social alcanzaron, en conjunto, 1.8 billones de pesos, equivalente a 40.2% del gasto programable, porcentaje superior en comparación con lo observado anualmente al cierre de noviembre durante las dos administraciones anteriores”, precisó.

La Secretaría resaltó que el apoyo continuo al desarrollo de proyectos en materia de comunicaciones, transportes y energía se observó en el gasto acumulado en desarrollo económico, ya que, al cierre de noviembre, éste se ubicó por encima del monto calendarizado en 210.8 mil millones de pesos, lo cual representa un aumento real anual de 35.5% en comparación con enero-noviembre de 2020.

Respecto al gasto no programable, Hacienda detalló que se ubicó 3.9% real anual por debajo de lo observado en los primeros once meses del año previo, impulsado a la baja por reducciones del costo financiero y del pago de Adefas (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores) y otros. No obstante, las participaciones mostraron un crecimiento de 3.2% real anual con respecto al periodo enero-noviembre de 2020.

(Foto: Bloomberg)

“Los resultados alcanzados en materia de ingresos y gasto favorecieron la materialización de un superávit primario de 74.8 mil millones de pesos, el cual se compara favorablemente con el déficit primario proyectado para enero-noviembre de 59.1 mil millones de pesos. En el caso del déficit público, el valor observado fue menor al proyectado en 172.5 mil millones de pesos. Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicaron en 737.7 mil millones de pesos”.

Hacienda precisó que al cierre de noviembre, la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 10 billones 168.9 mil millones de pesos; 77.2% se encuentra denominada en moneda nacional. El 78.7% de los valores gubernamentales se encuentran a tasa fija y a largo plazo.

En tanto que la deuda neta del sector público se situó en 13 billones 18.8 mil millones de pesos, mientras que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 13 billones 48.4 mil millones de pesos.

