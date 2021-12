SixFlagsDiscrimina: comunidad LGBT+ convocó a un “besotón” afuera de sus instalaciones

Besotón contra la homofobia (Foto: Twitter/@TPPose)

Después de que usuarios de redes sociales consideraran que se realizó un hecho discriminatorio por parte del supuesto director de Six Flags México hacia dos parejas del mismo sexo, por besarse dentro de sus instalaciones.

Esto ocasionó que se convocaran a la comunidad LGBT+ la tarde de este 30 de diciembre, a las 16:00 horas, a exigir respeto a las afueras del parque de diversiones. La manifestación se llama “Besotón contra la homofobia” y el fin es para evitar que se siga discriminando y el objetivo es normalizar las muestras de afecto públicas.

La convocatoria fue hecha por el usuario de Twitter The Predatory Pose MX quien escribió en la publicación: “todes a @SixFlagsMexico en muestra de nuestro rechazo a la homofobia ejercida por el personal de este parque. No más homofobia. No más odio. #SixFlagsDiscrimina”.

En este movimiento empezaron a dar su apoyo varios conductores, columnistas y diversas personas que luchan por la igualdad en México, por ejemplo, Alín Pinzón, Genaro Lozano, Roberto Carlo, Citlali Hernández entre otros.

De igual forma, los usuarios de redes sociales lamentaron que el parque de diversiones solo le haga caso a la comunidad LGBT+ en el mes de junio, mes que se celebra el orgullo gay y no los apoye durante todo el año.

Este hecho considerado discriminatorio por la comunidad se dio a conocer por el usuario de redes sociales @giov_, el cual publicó la historia de cómo dos hombres fueron sancionados en las instalaciones de Six Flags México.

El tuitero publicó que en su recorrido fueron detenidos por un hombre que se hizo llamar “José” y se presentó como el director del parque. A su vez les comentó que las muestras de afecto que hacían estaban prohibidas por el reglamento interno de la empresa.

El argumento del director de Six Flags México fueron:

“Yo te explico. Es una regla, no la puse yo, es de la organización. La tenemos que respetar. Cuando tú vas a una casa, te manejas como te dicen en la casa. Son las reglas del parque”.

Con ello, el director le dijo a la pareja del mismo sexo que es un parque familiar y que las muestras de afecto entre amigos está permitida, pero “el tema de besarse en público no, porque se sienten traspasadas las demás personas”.

La discusión hizo que tuvieran diversas amenazas de sacarlos del parque, sin embargo ellos comentaron que había, por lo menos, 10 parejas en la misma zona que se estaban besando y no fueron señalados ni amedrentados.

En el código de conducta de Six Flags México no hay ningún apartado que hable sobre la supuesta regla de afecto, ni muestras de cariño, ni se escribió explícitamente una política que esté en contra de besos, en general.

Nada más hay una mención en el cual se dice que los visitantes deberán mantener una conducta adecuada con el ambiente familiar y amigable de su empresa:

“Quedan estrictamente prohibidas las conductas indisciplinadas, perjudiciales u ofensivas, incluyendo brincarse las filas o apartar lugares”.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED CDMX) mencionó que: “Se abrió expediente de queja sobre el caso de discriminación suscitado en un parque de diversiones; se atenderá en términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX para la reparación a las víctimas y medidas de no repetición”.

