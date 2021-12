“Un año extraordinario”: Epigmenio Ibarra agradeció a la 4T por el 2021

Epigmenio Ibarra es una de los aliados de la Cuarta Transformación, debido a su cercanía con AMLO (Foto: Cuartoscuro)

A días de que concluya el 2021, el productor de televisión Epigmenio Ibarra realizó una reflexión sobre lo que se vivió los 365 días del año en México y aseguró que fueron 12 meses extraordinarios de la mano de la Cuarta Transformación.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación indicó que desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió la Presidencia de la República, el país está atravesando una transformación “pacífica, democrática y en libertad”.

Además, agregó que en todas las entidades federativas desde que gobierna el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no se reprime ni se persigue a nadie; aseveró que tampoco se censura ni se compra a los medios de comunicación ni a la ciudadanía.

“Un año extraordinario el que vivimos. El país se transforma pacífica, democrática y radicalmente en libertad. A nadie se reprime ni se persigue. A nadie se le censura o se le compra”, redactó este lunes 27 de diciembre.

El productor de televisión aseguró que en los gobiernos de la 4T a nadie se reprime ni se persigue (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Sin embargo, ahí no concluyó, el también periodista citó al ex presidente de México, Benito Juárez, y comparó a los diferentes sectores de la oposición con el ejército francés, comandado en el siglo XIX por Napoleón III, a los cuales se enfrentó el ex mandatario oaxaqueño.

Con la palabras que rescató del Benemérito de las Américas, aseguró que todos aquellos que están trabajando conjuntamente con la 4T deben de seguir trabajando para vencer a la “derecha conservadora”, ya que “el que no espera vencer, ya está vencido”.

“‘…por nuestra terquedad en no dejarnos subyugar ya pelean sin porvenir -decía Benito Juárez de las tropas de Napoleón III- sin esperanza de ganar, y ya se sabe usted que como decía el otro: el que no espera vencer, ya está vencido…' y así hoy, en México, la derecha conservadora”

El productor compartió una frase de Benito Juárez para despotricar contra la oposición (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Esta no es la primera vez que Ibarra recuerda los hechos que ocurrieron este año, ya que el pasado 3 de diciembre rememoró dos de los momentos más “épicos” que se han vivido en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Por medio de sus redes sociales, el periodista indicó que transcurrieron en la Plaza de la Constitución se han vivido muchos momentos “épicos”; sin embargo, hubo dos que los mexicanos no podrán olvidar.

De acuerdo con el productor, uno de ellos fue el festejo del mandatario federal por sus tres años de gestión frente a Palacio Nacional, también llamado AMLOFest, donde, de acuerdo con el Gobierno de la CDMX, acudieron 250,000 personas al Zócalo capitalino y vialidades aledañas. Y es que desde que el presidente López Obrador anunció la celebración, Ibarra se ha dedicado a elogiar al mandatario y criticar a la oposición.

En una de sus publicaciones, el productor señaló que la “derecha conservadora” no entiende que el movimiento de la llamada Cuarta Transformación no es del primer mandatario, sino del pueblo que “conscientemente” decidió ir por el cambio pacifico del país.

Epigmenio Ibarra (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

El segundo momento “inolvidable”, según el simpatizante de Morena, es la protesta que realizó el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) en octubre de 2020; en su momento, los integrantes de la organización instalaron primero tiendas de campaña vacías en Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito, para después mudarse a la plancha del Zócalo.

Junto a la publicación, el productor compartió dos fotografías del lugar: una plancha repleta de personas durante el discurso del jefe del Ejecutivo y otra de las casas de campaña de FRENAAA volando.

“Dos momentos épicos en el Zócalo de la CDMX: en el tercer informe de gobierno de López Obrador y durante la “protesta” de casas de campaña vacías que colocaron los opositores a la 4T. Inolvidables”

