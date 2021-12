Fox volvió a lanzarse contra AMLO, pero lo tundieron por una falta de ortografía

Vicente Fox Quesada volvió a ser objeto de burlas y críticas en redes sociales por sus errores ortográficos, esta vez, por escribir historia sin h (EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Vicente Fox Quesada, expresidente de México, volvió a ser objeto de burlas y críticas en redes sociales por sus errores ortográficos, esta vez, por escribir historia sin h.

Y es que este viernes 24 de diciembre, el exmandatario recordó a sus seguidores que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que aprobaron suspender temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato.

En el mensaje, Fox Quesada señaló que esta noticia se une al desastre que ha dejado la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que la “istoria” le cobrará cada una de las instituciones que destruyó.

“Que (sic) desastre de administración.!!! (sic) López “el que a hierro mata a hierro muere. La istoria (sic) te cobrará cada una de las instituciones destruidas!!! Y cada uno de los justos encarcelados por tus venderás.!!! (sic)”

Fox Quesada señaló que esta noticia se une al desastre que ha dejado la actual administración (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Y como es costumbre, los cibernautas no tardaron en reaccionar sin perdonar al expresidente su falta de ortografía.

“El ‘isterico’ eres tú. Jajajaja ISTORIA, jajajajajajajajaja jajajaja, Que tristeza saber que fuiste presidente de mi hermosa país”

Una de sus seguidoras pidió a Vicente Fox intentar redactar sin faltas de ortografía, “por amor a Dios”, ironizó.

Otro consideró que la redacción y ortografía son dignas de un escolar de 12 años, sin menospreciar al menor, “sino hacer énfasis en que un expresidente no puede, públicamente, expresarse con las fallas normales de alguien que está aprendiendo”.

Y como es costumbre, los cibernautas no tardaron en reaccionar sin perdonar al expresidente su falta de ortografía (Foto: Twitter/@DesenMemes)

Unos tantos ironizaron en que el ex mandatario comenzó “la tomadera” desde temprano, por lo que le pidieron no escribir o podría exponer su “incapacidad” y “dañar los ojos de todos”.

“Ah chinga ¿Cuál o qué es la “istoria”?... lo que pasará a la HISTORIA es el ridículo que hacen tratando de tirar mierda los anti AMLO”

Sin embargo, las burlas no detuvieron las críticas de Fox Quesada, pues poco minutos después, el expresidente compartió una nota sobre el aumento de la inflación en algunos alimentos.

“El regalo de navidad de López para los pobres”, escribió junto a la nota.

Tunden a Vicente Fox por faltas de ortografía (Foto: Twitter/@CrisSkankinSkrg)

Asimismo, en otra publicación aseguró a los usuarios de la red social que la variante ómicron del coronavirus ya circula en el territorio mexicano, mientras que el presidente López Obrador y el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell “están como si nada”.

“Los López, Obrador y Gatell tan tranquilos, aquí no pasa nada. No tarda en explotar la bomba!!!”

“Que triste ver a un ex presidente deseando que pasen tragedias”, le respondió un internauta.

“¿Conoces los síntomas del Ómicron? ¿Sabes en qué categoría lo tiene la OMS? Lo dudo, con pedos y sabes escribir”, se burlaron.

Esta no ha sido la única falta que ha tenido Fox en sus mensajes (Foto: Cuartoscuro)

Cabe señalar que esta no ha sido la única falta que ha tenido Fox en sus mensajes, pues en octubre, al criticar al presidente, su mala ortografía no pasó desapercibida ya que no existe verbo alguno que se conjugue como “hechar”.

“López, calladito te ves mejor. Le sigue hechando (sic) “melcocha”. Ya nos mostraste quien eres. Un malagradecido y acomplejado!!”

Ante esto, el usuario @danliza (Daniel Lizárraga) le sugirió consultar un libro de primaria y lamentó que alguien tan analfabeta funcional haya sido presidente de México.

