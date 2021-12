“La incongruencia chaira”: el meme con el que Vicente Fox se burló de la 4T

El ex presidente mexicano continúa en su crítica férrea a AMLO (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Los ánimos por la suspensión temporal de la Revocación de Mandato que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado viernes 17 de diciembre, parecen no calmarse con el paso de los días, pues tanto las voces a favor o en contra de dicha medida siguen aumentando.

Tal es el caso del ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, quien fiel a su estilo continúa ironizando y burlándose de la reacción que tuvieron los personajes de la Cuarta Transformación tras darse a conocer la determinación que tomó el órgano colegiado debido a la reducción de presupuesto que obtuvo para 2022.

Y es que por medio de su cuenta oficial de Twitter este lunes 20, el ex gobernador de Guanajuato decidió compartir un meme en el que supuestamente se puede apreciar “la incongruencia chaira”, es decir, el doble discurso que manejan los militantes de la 4T, especialmente aquellos que pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El ex presidente compartió un meme contra la 4T (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

En una imagen dividida en dos, se pudo observar como, supuestamente, la austeridad en el INE que provocó la suspensión de la consulta ciudadana fue vista como un ataque a la democracia para el gobierno en turno; mientras que la austeridad en el sector de salud, es decir, la falta de medicamentos, fue observada como una “acción democrática”.

El meme del ex mandatario generó diversas reacciones entre los internautas, alcanzando alrededor de 2,000 “me gusta” y cerca de 575 retuits en menos de tres horas de su publicación.

“Fuiste el cambio que México pedía en aquel entonces, pero no diste el ancho. Mejor ve y calla”, “Así son de incongruentes, los panistas no están tan mejor”, “Más incongruencia es perversidad”, “No le sabes”, “Jajajaja estás bien loquito”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las respuestas del tuit del ex mandatario.

El ex presidente mexicano mandó mensaje de apoyo al consejero presidente del INE (Fotos: Twitter/@VicenteFoxQue/INE)

Sin embargo, no es la única reacción del ex presidente Fox sobre el tema, ya que el pasado domingo 19 de diciembre decidió mandar un mensaje de apoyo al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en el que le pidió “no dejarse” de las críticas que recibió.

Aseguró que tanto él como la ciudadanía respaldan al órgano electoral, argumentando que son pocos los que realmente lo culpan a él de supuestamente violentar el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) al no permitir un ejercicio democrático.

“No te dejes, Lorenzo. Todo México estamos contigo”, fueron las palabras con las que el ex mandatario mandó fuerza al consejero electoral.

Fox aseguró que todo México está apoyando a Lorenzo Córdova ante las críticas que está recibiendo (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Asimismo, Fox Quesada decidió responder a las críticas que emitió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, en su cuenta de Twitter contra el instituto, luego de que se votará a favor de suspender la consulta ciudadana.

“Posponer la Revocación de Mandato busca evitar que en esa consulta se confirme la alta aprobación del presidente López Obrador. Prevalece un cálculo político. El discurso desde el INE de defender la democracia se desmorona. Ojalá recapaciten. A nadie conviene”

Ante ello, el panista tundió fuertemente a Ebrard en sus redes sociales pues, además de llamarlo “barbero”, advirtió que dichas declaraciones serían lo que impediría su triunfo en las elecciones presidenciales del 2024.

“Si serás barbero, Ebrard. Te equivocaste atacando las instituciones. No llegarás a la presidencia. ¡El INE tiene la razón!”

Lorenzo Córdova ha recibido diversas críticas en redes sociales (Foto: Twitter/@INEMexico)

Los presuntos ataques contra Córdova Vianello iniciaron el pasado 17 de diciembre cuando se notificó a la ciudadanía que la consulta de Revocación de Mandato tendría que ser suspendida, debido a que el presupuesto que se aprobó para 2022 resultaba insuficiente para garantizar su correcto desarrollo el próximo 10 de abril.

Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del INE aprobó posponer temporalmente el ejercicio de democracia participativa. Durante la sesión, el consejero presidente indicó que el órgano colegiado no fue quien puso en riesgo la consulta ciudadana, sino aquellos que decidieron aprobar la reducción económica en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, es decir, la Cámara de Diputados, compuesta en su mayoría por Morena.

