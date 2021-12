Octavio Ocaña: nuevo abogado de la familia reveló que existe una segunda carpeta de investigación por “un error garrafal”

EL caso Octavio Ocaña continúa arrojando nuevos datos que podrían modificar la versión oficial de la Fiscalía mexiquense (Foto: Especial)

A casi dos meses de la muerte de Octavio Ocaña tras una persecución con policías de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, las investigaciones para esclarecer el caso continúan y el nuevo abogado de la familia del actor realizó nuevas revelaciones sobre los avances que ha realizado durante las últimas semanas.

Por medio de una entrevista de banqueta concedida al programa de espectáculos Ventaneando, el litigante Francisco Hernández aseguró que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya existe una segunda carpeta de investigación debido a un grave error cometido por las autoridades estatales: la alteración de la escena del crimen.

“Si se comprobase que alguien alteró la escena del crimen con alguna finalidad culposa o dolosa, por eso es que también hay otra carpeta en la Fiscalía General del Estado de México, por la Fiscalía Anticorrupción. No es casualidad que la comisión estatal haya abierto una investigación por oficio, porque si existieron disparos por parte de los policías, no estuvieron justificados”, destacó Hernández.

Resaltó que existe una enorme probabilidad de que se haya modificado el lugar donde el joven actor pereció, pues pasaron horas antes de la llegada de los servicios periciales. Durante ese tiempo, la escena no fue resguardada en ningún momento y, aseguró, diferentes personas se acercaron a manipularla, lo cual podría generar un daño irreparable en el proceso.

El abogado de la familia Ocaña aseguró que la escena del crimen fue modificada (Foto: Twitter/@Jer346)

“Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto qué significa, que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable”, declaró el abogado.

Además, refirió que los peritajes que se están realizando han demostrado lo que no fue alterado, como el cuerpo de Octavio Ocaña y el arma del primer respondiente. “Esas cosas no se alteraron y estamos tratando de investigar científicamente que es lo que sucedió”, ahondó.

Sobre la investigación privada que la familia Ocaña solicitó, detalló que ya hay datos preliminares. El perito sentenció que de ninguna manera el joven actor, quien interpretara a “Benito Rivers” en la serie Vecinos, pudo dispararse a sí mismo. “No aparece ninguna prueba ni ningún rastro de pólvora, ni en sus manos, ni en las manos de los acompañantes”, refrendó Hernández.

Posteriormente comentó que se encontraba a las afueras de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para buscar la manera en la que la institución pueda participar en el proceso a petición expresa de la familia.

El peritaje privado también ha dado sus primeros resultados (Foto: c4jimenez)

Finalmente, dio a conocer que el perito independiente ya tiene en su poder la ropa que Octavio llevaba puesta aquel trágico día para poder analizarla. Aunque se le fue cuestionada la posibilidad de que alguno de los uniformados haya sustraído ilegalmente las pertenencias del histrión, Hernández dijo que no podía aportar esa información por el momento.

Hasta el momento, la FGJEM no ha emitido ninguna información respecto a la información vertida por el abogado de la familia Ocaña. Su último posicionamiento lo dio a conocer el pasado 9 de diciembre, para contradecir las declaraciones realizadas por Octavio Pérez, padre del actor, quien habría dicho que en la investigación particular había pruebas suficientes que cambiarían la versión oficial sobre la muerte de Ocaña.

En dicha tarjeta informativa, esta dependencia negó la versión “alterna” y reiteró que el actor de 22 años se disparó con su propia arma de forma accidental.

“Es preciso aclarar que hasta este momento no hay evidencia técnico-científica que modifique la principal línea de investigación que esta Institución tiene respecto de estos hechos, misma que señala que la víctima falleció a causa de un disparo accidental de un arma de fuego calibre .380, realizado por él mismo”, escribió en su comunicado la Fiscalía de EdoMex.

