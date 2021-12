“Morena incumplió a la Constitución”: Javier Lozano defendió la suspensión de la Revocación de Mandato

El panista respondió a los dichos de AMLO en la mañanera (Fotos: Cuartoscuro)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) catalogara como “un obstáculo para la democracia” la decisión de suspender temporalmente la Revocación del Mandato por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), el militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, mandó un mensaje al mandatario.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que la culpa no fue del órgano colegiado, sino de los integrantes de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados al reducir significativamente la partida económica del INE en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año.

Señaló que con dicha acción que encabezó el partido guinda, de la mano de sus aliados el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), le imposibilitó al instituto llevar a cabo sus labores con habitualidad; además, sentenció que incumplieron con lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“No. Los @DiputadosMorena incumplen con la Constitución al no darle recursos suficientes al @INEMexico para realizar su labor”, redactó este lunes 20 de diciembre.

Javier Lozano aseguró que la determinación del INE fue culpa de los diputados de Morena (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Y es que durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario mexicano se pronunció sobre la medida que tomó el Consejo General del INE el pasado viernes 17 de diciembre, la cual calificó de “lamentable”, así como una violación directa a los derechos electorales de la ciudadanía.

“Estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia, se ha dedicado a obstaculizarla. Incluso sin respetar el mandato constitucional”

Asimismo, el tabasqueño aseguró que la supuesta falta de presupuesto señalada por el órgano “es secundario”, pues, recalcó, “si la Constitución obliga a que si se cumplen requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta”. Andrés Manuel reiteró la relevancia del ejercicio, la cual recae en sentar un precedente para el establecimiento de la democracia participativa en México.

“Si eso no se quiere cumplir y se utilizan excusas, pues es parte de la simulación de siempre (...) No puede ser que, esgrimiendo de que no tienen presupuesto, no quieran hacer la consulta o eso es lo que se está interpretando por sus actitudes”, protestó.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, el presidente se pronunció sobre la suspensión temporal de la Revocación de Mandato (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com)

AMLO no fue el único que se posicionó en contra de la decisión de los consejeros del INE, a este reclamo también se unió el productor de televisión, Epigmenio Ibarra, quien los acusó de creerse “dueños” de la democracia en el país.

Y es que el también periodista aumentó sus críticas y sentenció que detrás de la decisión, más allá del tema presupuestal, existe un odio hacia el presidente López Obrador y la transformación que encabeza en el país; además, de visualizarse, desde su perspectiva, un tema de racismo.

Asimismo, continuó su tuit estableciendo que dentro de las “élites”, representada por Lorenzo Córdova al interior del órgano electoral, existe un miedo porque la ciudadanía ejerza su derecho a la democracia, debido a que durante décadas se sintieron dueños del sistema político mexicano.

“Por pura rabia. Por el odio que siente por AMLO y la 4T. Por el miedo que tienen a que el pueblo ejerza un derecho y se siente un precedente. Por racismo. Porque se creen dueños de la democracia. Por eso las élites apoyan a Córdova y están vs la consulta de revocación de mandato”, redactó.

SEGUIR LEYENDO: