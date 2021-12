“Se creen dueños de la democracia”: Epigmenio Ibarra volvió a estallar contra el INE

El fundador de Argos Comunicación aseguró que hay una campaña contra AMLO (Fotos: INE/Cuartoscuro)

Desde que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la suspensión temporal de la consulta de Revocación de Mandato debido a falta de presupuesto, las reacciones en contra de los sectores pertenecientes a la Cuarta Transformación han aumentado su fuerza.

Tal es el caso del productor de televisión Epigmenio Ibarra, quien ha utilizado su cuenta verificada de Twitter desde el pasado 17 de diciembre para arremeter contra el instituto, así como para mandar mensajes a los consejeros electorales que aprobaron dicha determinación.

Este lunes 20 de diciembre, aumentó sus críticas y sentenció que detrás de la decisión, más allá del tema presupuestal, existe un odio hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la transformación que encabeza en el país; además, de visualizarse, desde su perspectiva, un tema de racismo.

Asimismo, continuó su tuit estableciendo que dentro de las “élites”, representada por Lorenzo Córdova al interior del INE, existe un miedo porque la ciudadanía ejerza su derecho a la democracia, debido a que durante décadas se sintieron dueños del sistema político mexicano.

“Por pura rabia. Por el odio que siente por AMLO y la 4T. Por el miedo que tienen a que el pueblo ejerza un derecho y se siente un precedente. Por racismo. Porque se creen dueños de la democracia. Por eso las élites apoyan a Córdova y están vs la consulta de revocación de mandato”, redactó.

El productor aseguró que hay racismo detrás de la decisión del INE (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

En un segundo mensaje, el fundador de Argos Comunicación recordó que en otras naciones existen procesos de democracia participativa como el que se aprobó este año en México, debido a que se le ha dado la oportunidad a los ciudadanos para decidir el rumbo político de la nación.

Lo anterior lo llevó a cuestionarse el porqué de la suspensión de la consulta ciudadana, propuesta que estuvo encabezada por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y que fue secundada por seis consejero más.

Finalmente, dejó abierta del porqué las élites del país quieren negar el derecho a salir a votar en un ejercicio de democracia directa.

“En muchos países existe la revocación de mandato. En otros los votos de censura. En la democracia las y los ciudadanos tienen derecho a revocar o a ratificar el mandato de quienes gobiernan. ¿Por qué aquí Córdova y su pandilla? ¿Por qué las élites nos niegan ese derecho?”

Epigmenio Ibarra aseguró que las élites le quieren quitar a la ciudadanía el derecho a la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Aunque no han sido sus únicos arrebatos, ya que el pasado domingo 19 de diciembre también utilizó sus redes sociales para cuestionar el supuesto “acto antidemocrático” que se aprobó en la institución que vela por la democracia mexicana.

En una serie de tuits, Ibarra aseguró que la decisión que tomó el instituto atenta contra los derechos político electorales de toda la ciudadanía, así como con la democracia participativa debido a que es contraria a lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, aseguró que, desde su parecer, la suspensión de la consulta es un claro ejemplo de que el INE quiere a los ciudadanos “mudos y sometidos”, ya que se les está negando la posibilidad de elegir si quieren o no que el presidente López Obrador (AMLO) siga al frente del Poder Ejecutivo Federal.

“Pido a quienes me siguen leer, comentar, compartir con RT este pronunciamiento de las y los gobernadores de Morena. El INE no solo va vs lo dispuesto por la SCJN; atenta vs nuestros derechos políticos y la democracia participativa. Nos quiere mudos y sometidos”, redactó.

