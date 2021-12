“Descalificaciones vulgares y arteras”: Lorenzo Córdova recuerda el proceso de Revocación de Mandato a quienes arremeten contra el INE

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que hay quienes sabiendo los costos reales de una Revocación de Mandato, “mienten y descalifican vulgar y arteramente”.

A través de su cuenta de Twitter, Córdova Vianello publicó una infografía en la que explica por qué cuesta 3,830 millones de pesos la realización de la consulta ciudadana, acompañado del siguiente mensaje:

“Hay quienes no saben cuáles son los costos reales de una Revocación de Mandato, o sabiéndolo mienten y descalifican vulgar y arteramente. Aquí explico lo que le costará hacerla al @INEMexico si se quiere que cumpla con lo que establece la ley y no hacer un remedo de ejercicio”, acompañado de la infografía.

En ella se observa de manera clara y detallada, el costo de cada proceso a realizar por el INE para llevar a cabo la Revocación de Mandato.

De acuerdo con la infografía elaborada por el Instituto, los dos rubros que más recursos necesitan son: 1,471 millones de pesos para la instalación de 161,490 mesas receptoras en las cuales se necesitan impresión de materiales, tinta indeleble, crayones y otros.

Por otra parte se requieren 1,212.3 millones de pesos para la contratación de 32,451 capacitadoras y capacitadores electorales, 5,450 supervisoras y supervisores electorales así como personal técnico para visitar a 12 millones de personas sorteadas; además de capacitar a 807,450 personas que serán funcionarias y funcionarios de casilla.

En su infografía, el INE destaca que el Instituto no cuenta con el total de los recursos necesarios para la realización de este ejercicio electoral “por lo que se aprobó posponer algunas actividades. Por lo pronto continúa la validación del 3% de los apoyos para emitir o no la convocatoria”.

La publicación ocurre después de la andanada de críticas en contra del INE y su consejero presidente, Lorenzo Córdova, por la decisión de suspender temporalmente la realización de la consulta, ocurrida el pasado viernes.

Entre las más fuertes están la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su conferencia matutina del lunes 20 de diciembre, aseguró que la resolución del Nacional Electoral era “lamentable” y viola la Constitución.

“Estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia, se ha dedicado a obstaculizarla. Incluso sin respetar el mandato Constitucional”.

Señaló que el argumento de falta de presupuesto señalada por el órgano electoral “es secundario”, pues, recalcó, “si la Constitución obliga a que si se cumplen requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta”.

“Si eso no se quiere cumplir y se utilizan excusas, pues es parte de la simulación de siempre (...) No puede ser que, esgrimiendo de que no tienen presupuesto, no quieran hacer la consulta o eso es lo que se está interpretando por sus actitudes”, protestó.

Faltan más de la mitad de las firmas para la petición de la Revocación de Mandato

Respecto a la recolección y a cinco días de que venza el plazo legal para su presentación y validación, el INE ha contabilizado menos del 50% de apoyos para la realización de la Revocación de Mandato.

Y es que hasta el corte del 19 de diciembre de 2021, las firmas suman apenas el 36.62% del total requerido. Un total de 22 mil 412 promoventes activos de la consulta han reunido un millón 300 mil 381 formas por parte de la ciudadanía; de ellos, un millón nueve mil 965 fueron ubicados en la lista nominal.

De acuerdo con en Artículo 9 del segundo Capítulo de la petición del proceso de revocación de mandato, Sección primera, De los sujetos; la revocación de mandato podrá solicitarse solo una vez durante los tres primeros meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del presidente.

El proceso requerirá de una petición firmada por un equivalente al 3% de las personas inscritas en la lista nominal, y en por lo menos 17 de los estados que conforman la República Mexicana, donde también se deberá acumular el 3% del electorado por separado.

En total, el 3% de la lista nominal, de acuerdo con el Estadístico para revocación de mandato 2021-2022, publicado por el INE, es de dos millones 758 mil 227 firmas generales. Además, por lo menos 17 entidades deberán rendir cuentas de su propio 3%.

