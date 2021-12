“Lo invito a ser un demócrata congruente”: Denise Dresser tundió a AMLO por críticas al INE

Denise Dresser tundió a AMLO por críticas al INE (Foto: Cuartoscuro/Fotoarte Steve Allen)

La politóloga Denise Dresser se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que este expusiera que la falta de presupuesto que argumenta el Instituto Nacional Electoral (INE) como principal impedimento para realizar la consulta de Revocación de Mandato es un “tema secundario”.

De acuerdo con la académica del Instituo Tecnológico Autónomo de México (ITAM), si esto fuera cierto, lo más lógico sería recortar dinero a obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacoal Felipe Ángeles (AIFA) o la refinería de Dos Bocas.

Asimismo, señaló que se deberían disminuir los recursos destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional para que hagan “más con menos”.

“Ojo, presidente @lopezobrador_ Si presupuesto es “tema secundario”, pues recorten dinero a Tren Maya/Santa Lucía/Dos Bocas /SEDENA para que hagan más con menos. La Constitución también obliga a regresar al Ejército a cuarteles en 3 años. Lo exhorto a ser demócrata congruente”

Dresser señaló que se deberían disminuir los recursos destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional para que hagan “más con menos” (Foto: Twitter@DeniseDresserG)

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano aseguró que la principal doctrina del conservadurismo es la hipocrecía. Como ejemplo, señaló que el INE, en vez de promover la democracia se ha dedidcado a obstaculizarla.

“Estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia, se ha dedicado a obstaculizarla. Incluso sin respetar el mandato Constitucional, en la esencia, en el espíritu, lo demás es secundario, de que si tienen o no presupuesto”

“Si eso no se quiere cumplir y se utilizan excusas, pues es parte de la simulación de siempre (...) No puede ser que, esgrimiendo de que no tienen presupuesto, no quieran hacer la consulta o eso es lo que se está interpretando por sus actitudes”, protestó.

López Obrador señaló que el INE, en vez de promover la democracia se ha dedidcado a obstaculizarla (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Y es que, nuevamente el tabasqueño subrayó la relevancia del ejercicio participativo, la cual, reeiteró, recae en sentar un precedente para el establecimiento de la democracia participativa en México.

“Lo trascendente es que se lleve a cabo para que se pueda establecer el precedente; para que podamos hablar de democracia participativa (...) y se va a ir construyendo un hábito”

Esto luego de que el Consejo General del INE determinara por mayoría, seis votos a favor y cinco en contra, como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización del ejercicio democrático, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022.

“Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”, estableció Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto.

El INE determinó posponer temporalmente la consulta de Revocación de Mandato, ante la insuficiencia presupuestal (Foto: Cuartoscuro)

Precisó que, independientemente de ello, el INE seguirá avanzando en la revisión de los millones de firmas de apoyo que están llegando, ya sea vía la aplicación (APP) o en formatos físicos.

“Esta revisión nos dará certeza sobre la convocatoria que deberá emitir el INE y el inicio formal del proceso de Revocación de Mandato, y será entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté en condiciones de resolver el fondo de esta controversia”

Además, el licenciado en Derecho por la UNAM explicó que hay salidas viables para la realización del ejercicio: la Cámara de Diputados podría, porque esa es una facultad que se desprende del artículo 74 constitucional, de manera permanente, modificar o ajustar el Presupuesto de Egresos o el Presidente de la República, con una instrucción presidencial, podría instruir a la Secretaría de Hacienda que genere al INE las ministraciones necesarias.

