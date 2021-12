Uber explicó la razón detrás del drástico aumento de precio en sus viajes (Foto: Cuartoscuro)

Diversos usuarios de las aplicaciones de transporte privado Uber y Didi han informado el aumento inusitados en las tarifas, duplicando o hasta triplicando los costos recurrentes que se pagaban por viajes específicos.

Por ello, la primera de ellas aclaró a través de un comunicado que se trata de una acción justificada y respaldada por el algoritmo de la propia app, la llamada tarifa dinámica, añadiendo que son conscientes de ello.

También afirmó que se desencadenó debido al aumento de la demanda de automóviles, “derivado a este entusiasmo por disfrutar de las fiestas, estamos experimentando un alza representativa en las solicitudes de viaje, superando la oferta de autos disponibles”.

Incluso, la compañía, con sede en San Francisco, Estados Unidos, explicó que esto se debió a que muchas personas regresaron de a poco a sus actividades cotidianas, y son más quienes ordenan este tipo de servicios para ir con familiares y amigos para celebrar reuniones, posadas o fiestas.

Uber aclaró a través de un comunicado que se trata de una acción justificada y respaldada por el algoritmo de la propia app, la llamada tarifa dinámica, añadiendo que son conscientes de ello.. REUTERS/Mike Blake

Aclararon que cuando dicho comportamiento se hace frecuentes, se multiplica la tarifa habitual, lo que hace que el costo por trayecto aumente “momentáneamente”, según Uber. Esta acción hace que el viaje sea más atractivo, invitando a más socios conductores registrados a prestar sus servicios.

“Nuestro objetivo es que, al usar la aplicación, cada usuario pueda conectar con un vehículo disponibles para llevarlos a su destino”, sugiere la app, explicando que se trata de la mejor respuesta que encuentra su algoritmo para ofrecer un automóvil disponible al cliente.

“Seguimos trabajando para ofrecerles la experiencia que se merecen y formar parte de su reencuentro con familiares y amigos. Gracias por viajar usando Uber y lamentamos los inconvenientes”, concluyó.

aclaró a través de un comunicado que se trata de una acción justificada y respaldada por el algoritmo de la propia app, la llamada tarifa dinámica, añadiendo que son conscientes de ello. REUTERS/Andrew Kelly

Durante los últimos días, internautas comentaron que los precios por viajes relativamente cortos ya elevaron en demasía. Incluso, un tweet mostraba como una usuaria cotizó un viaje de su a casa a su casa por 100 pesos y mostrando un tiempo de espera de siete minutos.

Incluso se ofertaban trayectos por 400 pesos de Polanco a Mixcoac o bien, 600 pesos de Tacuba a Olivar de los Padres. Otro usuario comparó un viaje a de Reforma al sur de la CDMX que este año le costó 450 pesos cuando en 2020 sólo fueron 200 pesos.

Otro usuario ironizó: “Ya no sé si pedir un Uber al centro o pagarme el viaje redondo a Cancún” a lo que una persona le respondió: “Pues en Cancún _no hay Uber_ así que mínimo no gastarías en eso aquí” pero explicó que sólo hay tres unidades, ya que el sindicato es una mafia y tiene el monopolio.

Usuarios de Uber ironizaron sobre los aumentos en la tarifa de dicha aplicación (Foto: Twitter)

CDMX recomienda usar el módulo de “Mi Taxi”

Ante dicho problema, el Gobierno de la Ciudad de México recomendó a la ciudadanía utilizar la AppCDMX como una alternativa para transitar de una forma rápida y segura mediante el servicio de de movilidad privada ofrecido por los taxistas de la capital.

El aplicativo fue lanzado al público en general el pasado mes de marzo y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó los beneficios que otorga esta plataforma gratuita por encima de sus competidores, donde destacó la seguridad del viajero, ya que para utilizarla se hace el registro tanto del usuario como del chofer que dará el servicio.

“Les decimos a la ciudadanía que utilicen esta aplicación para el taxi seguro, utilicen los taxis de la Ciudad de México es un modo de transporte digno, queremos darle todo el potencial que se requiere para que sea realmente una aplicación competitiva y compita en las mejores condiciones”, enfatizó la mandataria local.

SEGUIR LEYENDO: