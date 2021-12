Marisela Escobedo, la mujer que enfrentó a las autoridades y al feminicida de su hija pero la impunidad acabó con su vida

La hija de Marisela Escobedo fue víctima de feminicidio efectuado por parte del que era su pareja: Sergio Rafael Barraza (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Marisela Escobedo Ortiz, fue asesinada hace 11 años; el 16 de diciembre de 2010 mientras pedía justicia para esclarecer el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre.

Rubí Marisol Frayre Escobedo quien tan sólo tenía 16 años de edad, fue asesinada violentamente en Ciudad Juárez, Chihuahua en el 2008, por su entonces pareja sentimental, el feminicida Sergio Rafael Barraza.

La madre de Rubí renunció a su profesión de enfermera para dedicarse a buscar al feminicida de su hija, debido a que las autoridades no le daban avances con la investigación. Con sus propios recursos, Marisela Escobedo emprendió la búsqueda en diferentes puntos del país: caminó varios kilómetros en forma de protesta, consigo llevaba una foto de la menor, se unió a grupos de mujeres que igual estaban en búsquedas de sus desaparecidas; no se detuvo hasta encontrar indicios para dar con el asesino.

Marisela Escobedo recorrió varios kilómetros, hizo marchas, repartió folletos para hacer justicia por el feminicidio de su hija (Foto: Archivo)

Marisela Escobedo, es originaria de Piedras Negras, Coahuila el 12 de junio de 1958. Se convirtió en una referente en la lucha contra la impunidad de las autoridades en México, luego de que el feminicida de su hija se declarará culpable y confesó el lugar dónde había quemado los restos de la menor Rubí Marisol; las autoridades tiempo después aseguraron que no había las pruebas suficientes para sentenciar a Barraza y lo dejaron libre.

A raíz de eso, Marisela Escobedo continuó con protestas: comunicó lo que había pasado en medios de comunicación, repartía volantes, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el documento estaban las fallas del sistema judicial en Chihuahua, pidió que se le hicieran correcciones y una disculpa pública del Estado.

El crimen organizado

El feminicida de Rubí, Sergio Rafael Barraza, se unió a un grupo llamado Los Zetas, el cual se constituyó en su mayoría por miembros antiguos de las Fuerzas Especiales mexicanas. José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, quien fue el asesino de Marisela Escobedo también era parte del cártel.

El poeta Javier Sicilia colocó una placa para recordar a Marisela Escobedo, quien fuera asesinada frente al Palacio Nacional de Chihuahua, el 16 de diciembre de 2010. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con la CNDH, Marisela Escobedo el día en que le quitaron la vida se encontraba frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, ella recogía las pancartas sobre el caso de su hija que estaban en su plantón, en el cual llevaba más de una semana. Cuando levantó todo, Jiménez Zavala, El Wicked, bajó de un carro y le disparó.

La lucha de una madre que hizo todo por hacer justicia para su hija dejó precedentes: el 14 de octubre de 2020, por medio de una plataforma de streaming fue realizado el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, en una parte de los hechos, Marisela Escobedo frente a una cámara enunció: “Le he perdido el miedo a todo (...) He enfrentado a quien se me ha puesto enfrente y quiero que mi hija, donde quiera que este, sepa que la amo y que no voy a dejar de luchar hasta que se le haga justicia”.

El día de hoy, 16 de diciembre a 11 años del asesinato de Marisela Escobedo, activistas y colectivas feministas pusieron flores alrededor de la placa que se encuentra en el lugar donde murió, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Durante marchas feministas, es recordada y también el caso de Rubí Marisol.

SEGUIR LEYENDO: