Marcelo Ebrard aseguró que ganará cualquier método de elección en Morena rumbo a 2024

Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno federal, es también uno de los más fuertes candidatos a la presidencia, como sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y aunque tiene fuertes competidores a su lado, como la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, e incluso algunos que podrían incomodar su selección, como Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el canciller se mostró seguro de su éxito.

A través de una entrevista con Azucena Uresti, periodista de Grupo Fórmula, Ebrard aseguró que se presentará en el proceso de elección del candidato de Morena, pero todo lo hará en tiempo y forma, por el momento, piensa más en su posición como canciller, así como en las tareas que aún tiene por hacer.

“Yo les dije a mis colegas, hace unos meses que nos reunimos: ‘no tengan duda de que yo voy a estar ahí, voy a participar’, pero vamos respetando los tiempos, no nos distraigamos ahorita porque falta muchísimo tiempo por un lado, tenemos encomiendas muy relevantes, y tres, pues ya vendrán las reglas. Morena dirá como será el procedimiento en tiempo y forma y ahí sí ya nos dedicamos a eso, de que vamos a estar, vamos a estar”, informó, de acuerdo con el diario Milenio.

El canciller mexicano también consideró que su participación será transparente, abierta y regida por un claro proyecto de país; sin embargo, se guardó para otra ocasión sus opiniones sobre la posible vía de elección de candidato.

“Voy a estar en la competencia, en el proceso conforme se vaya convocando, no haré otras cosa más que participar como siempre lo he hecho, abiertamente con toda transparencia y planteando lo que yo creo que debe ser el futuro del país. Todavía no sabemos qué método van a proponer, veremos cuando lo saquen, ya te daré una opinión más fundada y motivada, para no especular”, dijo a Uresti.

Por último, se mostró enteramente confiado de que ganará, sin importar cuál sea el método, aunque la propuesta de Mario Delgado, dirigente nacional del partido, es, por el momento, una encuesta de popularidad en la que participen todos.

Añadió que sus firmes intenciones van relacionadas estrechamente con el proyecto de país emprendido por la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo que no se ve con otro partido, ni con otra coalición.

“Es que ganamos en cualquiera, no tenemos esa preocupación. Yo me veo en la causa y en la congruencia con lo que estoy haciendo, no es defender cualquier cosa, estamos comprometidos en un proyecto, si no yo no estaría hoy en este gobierno, yo creo en lo que estamos haciendo”, concluyó, de acuerdo con Milenio.

La carrera política de Marcelo Ebrard

Ebrard ha ocupado numerosos puertos en la política mexicana. El primero de ellos como Diputado del Congreso de la Unión de 1997 al año 2000, cuando pasó al Partido de Centro Democrático.

En la función pública del entonces Distrito Federal, inició junto a Andrés Manuel López Obrador como secretario de Seguridad Pública en 2002 y hasta 2004, pues pasó a ser el secretario de Desarrollo Social.

La fidelidad a López Obrador lo llevó a contender en 2006 por la jefatura del gobierno del entonces Distrito Federal que cedió en 2012 a Miguel Ángel Mancera, y en 2018 regresó al radar de la política mexicana como canciller de México.

