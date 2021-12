Becas Benito Juárez: ampliaron el plazo para realizar el expediente digital y cobrar los 3,200 pesos

(Foto: EFE/Carlos Ramírez/Archivo)

Hay buenas noticias para los alumnos de Educación Media Superior que acaban de incorporarse a las Becas Benito Juárez.

Este año, el proceso para integrarse al programa y cobrar la beca ha sido muy complejo. El sistema habilitado presentaba fallas técnicas. Los pasos burocráticos eran complejos y dificultaban el trámite. Resultaba imposible cargar los documentos o sacar cita previa. Consciente de ello, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) ha tratado de agilizar y simplificar la gestión con el fin de ayudar a los beneficiarios. Y por ello, tomó la decisión de ampliar el plazo para completar el expediente digital.

Este expediente digital es una especie de ficha personal que los estudiantes de nuevo ingreso deben realizar de forma presencial en las oficinas de la CNBBBJ. Para elaborarlo, tienen que facilitar sus datos personales y entregar una serie de documentos obligatorios. Se trata de un paso necesario para darse de alta definitivamente en el programa y poder cobrar la ayuda. Ahora los alumnos tendrán un poco más de tiempo y podrán realizarlo hasta el 23 de diciembre.

“Para recibir tu beca necesitamos identificarte e integrar tu expediente. Si no has acudido a hacerlo, no esperes más. Ampliamos el período de atención hasta el 23 de diciembre de 2021. Espera la convocatoria por parte del enlace de becas de tu plantel y/o de la Oficina de la Coordinación Nacional de Becas”, escribió el organismo.

Para conocer los detalles de la convocatoria, se implementó un esquema de atención que permite a los becarios que se acaban de incorporar al programa identificar a través de Internet su forma de pago (liquidadora); el medio por el que serán convocados y el período en el que recibirán su beca. Para acceder a esta información, es necesario hacer clic en la liga https://consulta.becasbenitojuarez.gob.mx/mibecabenitojuarez/.

(Foto: EFE/ Francisco Guasco)

¿Qué ocurre si no completo el expediente antes del 23 de diciembre?

Lo ideal es realizar el proceso antes del 23 de diciembre, porque así recibirás antes el pago de 3,200 pesos, correspondientes a los dos últimos bimestres de 2021 (septiembre-octubre; noviembre-diciembre). Sin embargo, si por cualquier motivo no puedes realizar tu expediente para esa fecha, no te preocupes, porque podrás tramitarlo más adelante.

“Las y los estudiantes de nuevo ingreso que no integren su expediente físico para el día 23 de diciembre de 2021 podrán agendar una cita en el Sistema Mi Beca Benito Juárez a partir del 3 de enero de 2022, en https://consulta.becasbenitojuarez.gob.mx/mibecabenitojuarez/. Lo anterior a efectos de que sean atendidos en las oficinas de la CNBBBJ, en el período comprendido entre el 5 y el 31 de enero de 2022 para realizar el trámite y con ello cobrar la beca correspondiente a los últimos dos bimestres de 2021″, explicó en un comunicado la CNBBBJ.

De esta forma, si no consigues integrar tu expediente antes del 23 de diciembre, a partir del 3 de enero de 2022 tendrás que programar una cita, ingresando en la liga indicada en el párrafo anterior. Deberás elegir una fecha entre el 5 y el 31 de enero de 2022 para acudir a las oficinas de la CNBBBJ. Al presentarte en la sede, tendrás que llevar los documentos obligatorios y el acuse de cita. En el caso de los menores de edad, también será necesario descargar las cartas de consentimiento del alumno y de su madre, padre o tutor, así como ir acompañados del adulto.

¿Qué pasa después de integrar el expediente?

Tras completar el expediente de forma presencial, recibirás un correo de confirmación para que descargues la aplicación Bienestar Azteca en tu celular. El email te llegará de 15 a 20 días hábiles después de acudir a las oficinas de la CNBBBJ.

Si ya pasaron más de 20 días desde que realizaste el expediente y aún no has recibido el correo electrónico mencionado, reporta la incidencia en bit.ly/ConsultaBecasBenito.

La información detallada en esta nota se refiere únicamente a los estudiantes de nuevo ingreso que cobrarán su ayuda a través de la app de Bienestar Azteca. Si a ti te corresponde recibir el dinero a través de Banco del Bienestar o Telecomm, deberás rellenar tu expediente, pero los procesos son distintos, porque lo harás en una Mesa de Atención Temporal (MAT). Te explicamos a continuación los detalles:

* Banco del Bienestar:

Las y los becarios serán convocados por su plantel a una Mesa de Atención Temporal (MAT) a la que deberán acudir con los documentos requeridos para integrar su expediente.

Ahí, les será entregada su orden de pago correspondiente y personal del Banco de Bienestar, canjeará dicha orden por el recurso en efectivo.

* Telecomm:

Las y los beneficiarios serán convocados por su plantel para asistir a una Mesa de Atención Temporal (MAT) que se instalará en su propia escuela o en una sede cercana. Deberán acudir con la documentación requerida para integrar su expediente.

En la Mesa de Atención Temporal (MAT), les será entregada su orden de pago para ser cobrada en una sucursal Telecomm.

Si todavía tienes dudas acerca del trámite, puedes llamar al teléfono 55 1162 0300.

(Foto: EFE/José Pazos)

¿Qué documentos debo entregar para mi expediente?

A continuación detallamos los documentos generales que solicita la CNBBBJ para completar el expediente. Pero, instamos a los estudiantes a revisar detalladamente esta información en el sitio web del organismo de becas, porque los requisitos pueden cambiar en función del perfil de cada alumno -por ejemplo, si es menor o mayor de edad-.

- Identificación, preferiblemente con fotografía.

Si eres menor de edad puedes subir el pasaporte, un documento migratorio, credencial escolar con fotografía, constancia de inscripción emitida por la autoridad educativa con fotografía, certificado de secundaria con fotografía, comprobante de estudios con fotografía, constancia de identidad o su equivalente, expedida por la autoridad competente, con fotografía (máximo tres meses de antigüedad), o credencial con fotografía vigente de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social.

Si eres mayor de edad puedes subir la Credencial del Instituto Nacional Electoral (preferentemente), la cartilla del Servicio Militar Nacional, el Pasaporte, o el documento migratorio.

- Documento escolar.

Puedes subir la constancia de estudios, el historial académico, tira de materias, la boleta de calificaciones, Kardex o comprobante de inscripción.

- CURP.

Las y los becarios extranjeros pueden presentar acta de nacimiento o documento migratorio en sustitución de la CURP.

- Acta de nacimiento.

- Comprobante de domicilio.

Puede ser la Credencial del Instituto Nacional Electoral, con domicilio actualizado. Un recibo de luz, agua, predial o teléfono (máximo tres meses de antigüedad). El acta de vecindad (máximo tres meses de antigüedad). Constancia de residencia expedida por la autoridad competente (máximo tres meses de antigüedad).

Además, los menores de edad deberán descargar las Cartas de Aceptación, cumplimentarlas debidamente y subirlas al sistema. También tendrán que adjuntar la identificación de su padre, su madre o tutor legal, pudiendo elegir entre una de las siguientes: credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (preferentemente); el pasaporte; documento migratorio o la cédula profesional.

Deberás entregar todos estos documentos el día que acudas a la oficina de la CNBBBJ.

