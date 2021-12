De Moctezuma a Cuauhtémoc, así fue la vida de los últimos tlatoanis mexicas

Quienes era acreedores de llevar el título de tlatoani, representaban a la figura con más poder en la jerarquía política azteca

Antes de la llegada de los españoles, el modo de vida en el actual territorio mexicano era muy distinto. Uno de los elementos que más resaltaron en los tiempos del México-Tenochtitlan, fue la organización política que se encontraba operando desde mucho tiempo antes de la llegada de Hernán Cortés.

En aquél entonces, los encargados de guiar el destino político de la cultura mexica se les llamaba tlatoani, palabra náhuatl que, según la revista Arqueología mexicana del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) significa “el que gobierna”. Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española (RAE), define la misma palabra como “el que habla”.

El título de tlatoani no se podía otorgar a cualquiera, pues uno de los requisitos fundamentales era ser descendiente del primer tlatoani que se llamó Acamapichtli. Quienes era acreedores de llevar este nombre, representaban la figura con más poder en la jerarquía política azteca.

La forma en la que se elegía al sucesor era a través del Consejo de nobleza, integrado por miembros llamados pipiltin, quienes también pertenecían al linaje de Acamapichtli o de guerreros destacados. Cada vez que algún tlatoani fallecía, el consejo se reunía para designar a la persona que ocuparía el cargo.

Como sucede en la política actual, estos acuerdos eran tardados y estaban llenos de conflictos de intereses. La revista del INAH destaca que aunque no se tiene registro de alguna disputa significativa durante los procesos de elección, se ha comprobado por distintos historiadores, que el periodo que gobernó Tízoc (tlatoani entre 1481 y 1486) llegó a su fin a causa de una conspiración por parte de los integrantes del consejo, quiénes mandaron matarlo.

Por otro lado, el tlatoani en curso contaba con una administración política que se dedicaba supervisar que todo estuviera en orden y bajo control. El segundo al mando era llamado cihuacóatl, palabra que significa “mujer serpiente”. Se encargaba de los asuntos económicos, militares y religiosos. También fungía como consejero del tlatoani.

Ocupar el cargo, significaba acceder a distintos privilegios como degustar los mejores alimentos, portar las más elegantes prendas, dar lujosos paseos, disfrutar de los beneficios medicinales, alimenticios y sagrados de las flores, no obstante, estas ventajas venían acompañadas de obligaciones.

Dentro de las tareas principales que debía ejercer, se encontraban la resolución de todos los asuntos públicos, asegurar el bienestar de toda la población, realizar obras públicas para mejorar el modo de vida de los mexicas, organizar y guiar los rituales religiosos, entre otras cosas.

Moctezuma Xocoyotzin

Moctezuma, llamado también Motecuhzoma, nació en 1467 y creció con los privilegios que se adquirían al pertenecer al linaje de Acamapichtli. Las significaciones que se la han dado a su nombre son muy variadas, entre éstas destacan: “el que se muestra enojado”, “señor que se enoja”, “el que se enoja señorialmente” o “el que se pone ceñudo”.

Fue el sexto tlatoani mexica y gobernó durante los años de 1503-1520. Su vida estuvo caracterizada por su talento en lo político y lo militar. De acuerdo con datos de Arqueología mexicana, disfrutaba mucho de su vida llena de privilegios, incluso, se menciona que “nadie podía verlo a los ojos y se debía guardar un estricto protocolo en su presencia”.

Uno de los requisitos fundamentales para ocupar algún cargo político importante era ser descendiente del primer tlatoani Acamapichtli.

Fue un hombre muy religioso que estuvo con muchas mujeres. Los hijos que concibió tenían derecho a pertenecer a la nobleza. Moctezuma fue el encargado de darle la bienvenida a Hernán Cortés en 1519, pero a pesar de que le brindó alojamiento, tiempo después fue hecho prisionero de los españoles.

Hay distintas versiones de su muerte, pero entre todas ellas destaca la versión que cuenta que fue herido por piedras que fueron lanzadas por su mismo pueblo mexica.

Cuitláhuac

Al ser familiar directo de Moctezuma, Cuitláhuac fue el heredero del Imperio después de la muerte de su hermano mayor. El significado de su nombre es “el que ha sido encargado de algo”.

Nació en 1476 y su vida también estuvo dedicada a la política, de hecho, durante el mandato del “señor que se enoja”, fue capitán de los ejércitos que se encargaban de someter a los pueblos vecinos.

A diferencia de su hermano, no pudo disfrutar de una vida de lujos y excesos, ya que le tocó enfrentarse a los españoles e intentar salvar al pueblo mexica de la conquista. Se dice que él ya había advertido a Xocoyotzin de no confiar en Hernán Cortés, incluso se alejó de la administración por no estar de acuerdo con las decisiones políticas.

Durante su mandato, se encargó de restaurar calles y limpiar avenidas, sin embargo, en murió al ser víctima de la viruela, enfermedad traída por los españoles.

Cuauhtémoc

En medio del caos y la inestabilidad política, llegó Cuauhtémoc a sustituir a Cuitláhuac. Su nombre significa “Águila que descendió” y fue el último tlatoani de Tenochtitlán. Nació en 1496 y al igual que su antecesor, fue líder de los ejércitos de Moctezuma y logró estar al mando militar de Tlatelolco.

Cuauhtémoc fue el último tlatoani de Tenochtitlán

Se dedicó a reunir aliados para combatir y derrotar al ejército español. Comenzó a elaborar estrategias que le devolvieran el dominio al Imperio Mexica; trató de controlar las hambrunas y las enfermedades que la guerra había dejado en todo el territorio, sin embargo, fue capturado por el ejército de Hernán Cortés y al igual que Moctezuma, lo hicieron prisionero.

El último tlatoani murió en Itzamkánac en 1525, después de un largo periodo de tortura por parte de los españoles.

SEGUIR LEYENDO: