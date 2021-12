Alejandra, la hija adoptiva de Vicente Fernández que prefirió alejarse de los reflectores

Alejandra y Vicente Fernández (Instagram @_vicentefdez)

El cantante mexicano Vicente Fernández, astro de la música latinoamericana, falleció este domingo a los 81 años en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, tras permanecer hospitalizado casi cinco meses por una caída en su rancho, según informó su familia.

“Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 06H15 am (12H15 GMT)”, escribió la familia en la cuenta oficial del ídolo en Instagram. “Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”, añadieron en el mensaje.

El veterano periodista mexicano, Joaquín López-Doriga, aseguró en sus redes sociales que Vicente Fernández estuvo hasta el último de sus minutos rodeado de su familia, enfatizan la unión y predilección que tenía por ellos el cantante.

Su familia la conformó junto a María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como ‘doña Cuquita’. La conocía desde la infancia, eran vecinos en Guadalajara, y el 27 de diciembre de 1963 se casó con ella. Tuvieron entonces cuatro hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra. Pero hay un dato que llama bastante la atención, ya que esta última, su única hija, es adoptiva.

ARCHIVO - Vicente Fernández interpreta un popurrí en la 20a entrega del Latin Grammy el 14 de noviembre de 2019 en Las Vegas. El cantante mexicano falleció a los 81 años en México, anunció su familia en un comunicado. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Alejandra también es, de todos los hijos del ‘Chente’, quien más alejada de los reflectores y conflictos familiares públicos se ha mantenido. A diferencia de sus hermanos, de ella poco se sabe en el mundo de la farándula. Aunque la historia de cómo llegó a la vida del gran charro

La familia de Vicente Fernández ha sido muy mediática. Desde su música hasta todas sus polémicas siempre han dado de qué hablar. Sin embargo, un miembro de la dinastía Fernández ha preferido mantenerse alejada de los medio de comunicación.

“Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña”, contaba el ‘Charro de Huentitán’ en una entrevista. “Y la dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”.

Entonces, indicó que a partir de ahí Alejandra se quedó a vivir con ellos. Y mientras transcurría su infancia ella simplemente desconocía tal historia. No se había enterado de que una de las mujeres a quien veía como una tía más, era en realidad su madre.

Vicente relató también que cuando Alejandra tenía unos cuatro años de edad, su cuñada se las pidió de regreso y se la llevó con ella. Sin embargo, el fuerte vínculo que la entonces menor había desarrollado con ‘Chente’ y ‘Cuquita’, hizo que aquello fuera insostenible.

ARCHIVO- Vicente Fernández interpreta un concierto gratis durante el día de San Valentín en el Zócalo de la Ciudad de México el 14 de febrero de 2009. Fernández falleció a los 81 años en México, anunció su familia en un comunicado el 12 de diciembre de 2021. (Foto AP/Claudio Cruz, archivo)

“Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella notó que yo estaba enflacando. Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede’, empezó a tartamudear, la niña tenía cuatro años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”, agregó Vicente a esa historia.

Además, respecto a la discreción con la que su hija optó por desenvolverse, en lo que a la farándula respecta, él se dijo convencido de que esa decisión era la mejor, así ella evitaría ser vista solo como “la hija de Vicente Fernández”.

“Le dije que se fijara bien porque yo no quería que se casaran con la hija de Vicente Fernández, quería que se casaran con Alejandra Fernández. Le dije: ‘yo prefiero verte viuda que mal casada”, señaló el charro.

Retirado de los escenarios desde 2016, Fernández era considerado el último gran ídolo popular de la música ranchera. En más de cinco décadas de carrera sus interpretaciones han acompañado a varias generaciones dentro y fuera de México en todo tipo de festejos.

A lo largo de sus décadas como artista, Vicente Fernández obtuvo múltiples galardones y reconocimientos, incluidos tres Grammy y nueve estatuillas del Grammy Latino.

La salud de “Chente”, como se le conocía popularmente, había empeorado en los últimos días. El sábado, la familia dijo en un comunicado que su condición era “crítica”, con problemas pulmonares agravados y que permanecía sedado en cuidados intensivos. “Gracias por todo. Te amo padre”, escribió en Instagram Vicente Fernández Junior, primogénito del artista y María del Refugio Abarca “Cuquita”.

