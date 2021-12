Reyes Magos y comerciantes protestaron en CDMX: exigen permisos para trabajar

Personas caracterizadas como Reyes Magos protestan hoy en el centro de la Ciudad de México (Foto: EFE)

Artistas que representan a los Reyes Magos y decenas de comerciantes protestaron en el centro histórico de Ciudad de México para exigir al Gobierno capitalino que les permita trabajar en medio de una pugna de vendedores informales.

Melchor, Gaspar y Baltasar se manifestaron en las calles 20 de Noviembre y Venustiano Carranza con globos y figuras de elefantes y camellos para pedir al Gobierno de Ciudad de México que les autorice instalarse en la Alameda Central, una de las principales plazas públicas.

Sergio Chávez, líder del Consejo coordinador de la Alameda Central, denunció que en la anterior Administración de la capital expulsaron a su agrupación, que representa a 90 comerciantes y más de 30 familias que participaban en la romería, el tradicional mercado navideño.

“La cuestión era dar una alternativa después de dos años de pandemia, que se nos reconociera”, contó Chávez a Efe tras una reunión con funcionarios de la capital.

El dirigente señaló las afectaciones que ha dejado la pandemia y la crisis en la economía familiar de sus compañeros.

En las fiestas de fin de año de 2020, Ciudad de México era el foco rojo de la segunda ola de covid-19, la más mortal del país, lo que impidió instalar mercados públicos y mermó las ventas decembrinas.

Por ello, Chávez ahora espera una oportunidad de reactivación económica.

“Lo que queremos es llevar un centavo a la bolsa porque es una situación que les comenté yo, nosotros no somos asalariados, nosotros no tenemos seguro social, no tenemos prestaciones, no tenemos aguinaldo. El aguinaldo realmente es lo que nosotros trabajamos en esta temporada navideña”, dijo.

Además del contexto económico, el dirigente denunció que hay intereses políticos detrás de la decisión de no dejarlos operar porque antiguos líderes expulsaron a los vendedores “originales” de la Alameda para traer comerciantes afines de otras partes de la ciudad y el país.

Tras la reunión con las autoridades, Chávez confió en que obtendrán una alternativa para seguir comerciando y que los Reyes Magos regresarán a la Alameda, donde las fotografías con ellos son emblema de la tradición de Ciudad de México.

“Nosotros tenemos diez escenarios, que son de las organizaciones originales que queremos rescatar y que se nos dé la alternativa”, indicó.

EFE

