“Maldito régimen”: periodistas y políticos criticaron la prohibición de corridas de toros en CDMX

Diputados de CDMX buscarán la apobación total del dictamen ante el pleno (Foto: Eduardo Briones/Europa Press)

Las corridas de toros podrían ser prohibidas en la Ciudad de México, pues la mañana de este martes la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México dio luz verde para prohibir esta actividad considerada deportiva por cierto sector de la población.

Los diputados encargados de aceptar la iniciativa otorgaron cuatro votos a favor y una sola abstención. Con esto se podrá dar un paso importante para apuntalar la Ley de Protección a los Animales de la CDMX.

El legislador local Jesús Sesma, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dio a conocer esta noticia desde sus redes sociales. Con un tuit celebró la decisión y mencionó que continuará en la lucha para lograr la aprobación del dictamen ante el pleno del congreso capitalino.

No obstante, parte del bloque de oposición, entre ellos políticos y periodistas reconocidos, no estuvo de acuerdo con esta votación y arremetieron en contra de los diputados, pues, argumentaron, son temas de los cuales no pueden opinar debido a que no son veganos o a que eliminan “libertades” de algunas personas.

Personajes de la oposición criticaron esta decisión (Foto: Twitter)

Tal fue el caso del comunicador Gabriel Quadri, quien desde su cuenta de Twitter se manifestó al respecto y señaló que sólo los “veganos 100%” tienen la autoridad moral suficiente para prohibir la fiesta brava. Además, le pidió al congreso de CDMX que mejor se centren en eliminar la ganadería, pesca y explotación industrial de los animales.

“Sólo quienes sean veganos 100% tienen autoridad moral para acabar con la fiesta brava. El resto, pura hipocresía. Demanden la prohibición de la ganadería, pesca, y toda explotación y muerte industrial y artesanal, informal, o tradicional de animales”, escribió el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN).

Posteriormente justificó las corridas de toros y señaló que son parte fundamental de la “conservación de ecosistemas y paisajes”. Asimismo, detalló que algunos de estos animales mueren por tradición y no de manera “cobarde” en rastros.

“La fiesta brava es binomio con la conservación de ecosistemas y paisajes. Los toros de lidia viven en libertad toda su vida, y no mueren cobarde, anónima y cruelmente en rastros y mataderos. Es tradición, arte, valor, cultura, nobleza y gallardía. No a la imposición hipócrita”, destacó.

Quadri le pidió a los legisladores capitalinos prohibir la ganadería y la explotación industrial de animales (Foto: Twitter)

El periodista Pablo Hiriart también se sumó a las quejas respecto a esta votación y pidió no asistir a las corridas de toros a toda aquella persona que no le gusten, pero urgió a los legisladores a no imponer su “credo” respecto al tema.

“A quienes les molestan la corridas de toros, que no vayan, pero no impongan su credo a los demás. Los anti carnívoros, bienvenidos al mundo vegetariano, pero no le impongan su dieta a nadie. De pronto aparecieron ayatolas en el Congreso de la CDMX... ¿qué pasa?”, redactó.

Pablo Hiriart urgió no asistir a las corridas de toros si no les gustan (Foto: Twitter)

Finalmente, el ex político con pasado panista, Javier Lozano, no se quedó con las ganas y también emitió su opinión. Aseguró que los diputados capitalinos “coartan” libertades, por lo que les solicitó “dejarlo en paz”.

“Que este maldito régimen se dedica a coartar libertades sin dar resultados. Déjennos en paz y pónganse a trabajar”, sentenció el también académico.

Javier Lozano aseguró que esta votación sólo "coarta" libertades (Foto: Twitter)

El siguiente paso para este dictamen será una discusión dentro del pleno del Congreso Capitalino. Se ha especulado que las multas para quienes recurran a estas prácticas rondarán entre las 27,500 a 55,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en un pago de casi MXN 5 millones. Además, los diversos ajustes en la reglamentación para llevar a cabo esta prohibición deberán ser analizados por el gobierno, los cuales tendrán un lapso de 180 días como limite.

SEGUIR LEYENDO