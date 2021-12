Hija de Rosario Robles solicitó una audiencia con embajador de EEUU para denunciar “graves violaciones a su proceso” (Foto: Twitter@Mariana_Moguel)

Mariana Moguel Robles, hija de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, dio a conocer que, como parte de las acciones de la Resistencia Civil Pacífica, solicitó una audiencia con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para denunciar las “graves violaciones al proceso” de su madre.

“Por medio de esta misiva, hago de su conocimiento las injusticias e irregularidades en el proceso a mi madre María del Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Estado durante el sexenio anterior, 2012-2018, quien se encuentra privada de su libertad desde hace 2 años y tres meses, enfrentando un proceso violatorio a sus derechos humanos, a preceptos tan importantes como la presunción de inociencia, el principio pro persona, el debido proceso y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, indica la misiva enviada al funcionario estadounidense.

Además, señaló que la presunta responsable del desfalco millonario fue privada de su libertad de manera “injusta”, pues el delito que se le imputa, ejercicio indebido del servicio público, no se encuentra dentro de la clasificación de delitos graves, por lo que no amerita ningún tipo de medida cautelar.

En la carta se indica que Rosario Robles fue privada de su libertad de manera “injusta" (Foto: Cortesía Familia Robles)

Rosario Robles se encuentra recuida en el penal federal de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019. Lo anterior luego de que una investigación periodística revelara su presunta responsabilidad en una trama de triangulación de fondos entre universidades y dependencias federales a través de empresas fantasma. De lo que se le acusa nada se ha comprobado. Pero la justicia ha decido mantenerla en prisión para evitar el riesgo de fuga.

En este contexto, la solicitud acusa que la Fiscalía General de la República (FGR) ha “fabricado pruebas” para justificar la reclusión de la exsecretaria, lo que incluye la presentación de una licencia de conducir falsa por el Ministerio Público.

“María del Rosario Robles enfrenta un proceso irregular, ya que el Estado, a lo largo de dos años y tres meses, ha fabricado pruebas para justificar un proceso que debió llevar en libertad, como lo marcan las leyes mexicanas, y que fue pervertido desde su iicio por la Fiscalía General de la República, con la presentación, por parte del ministerio público, de una licencia de conducir falsa”

Rosario Robles se encuentra recuida en el penal federal de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

La carta enviada al embajador de Estados Unidos también denuncia que las acciones tomadas por el gobierno federal son ejemplo de como se utiliza el poder para “atentar” contra las instituciones que “norman la vida democrática” de los mexicanos.

“Por las razones ya expuestas es que me permito, respetuosamente, me otorgue un espacio en su agenda para una servidora y la representación integrada por la defensa y su familia, con la intención de darle a conocer personalmente el conjunto de agravios y graves vulneraciones ejercidas en contra de ella”, solicitó Mariana Moguel Robles.

Desde el reclusorio, la exsecretaria ha acusado directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer mantenerla en prisión por una especie de “revancha política”. “¿Por qué está saña conmigo? ¿Por qué no es valiente y me enfrenta, me dice lo que tiene que arreglar conmigo?, es muy fácil tirar la piedra y ocultar la mano”, declaró.

Por su parte, el mandatario negó los señalamientos de la extitular de Sedesol y reiteró que la venganza no es su fuerte. “Es sencillo, no tengo nada en contra de ella y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República, no tengo nada en contra de ella. Yo no odio a nadie, yo soy feliz, no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia”, expresó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina del martes 26 de octubre.

