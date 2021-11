Epigmenio Ibarra se lanzó contra Rosario Robles y Ricardo Anaya: “Ahora resulta que los corruptos son víctimas”

El productor Epigmenio Ibarra arremetió contra Rosario Robles y Ricardo Anaya (Fotos: Cuartoscuro)

El reconocido productor Epigmenio Ibarra se lanzó contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, y el panista Ricardo Anaya Cortés.

A través de su cuenta de Twitter, el polémico personaje aseguró que el excandidato presidencial seguirá el mismo camino que Robles, el de “hacerse pasar” por la víctima del caso.

“Pronto Anaya y otros seguirán el camino de Rosario Robles. Ahora resulta que los corruptos son víctimas y no victimarios…”, comentó el dueño de Argos Producciones.

El polémico personaje aseguró que el excandidato presidencial seguirá el mismo camino que Robles, el de “hacerse pasar” por la víctima del caso (Foto: Twitter@epigmenioibarra)

El pasado lunes, trascendió a medios que la familia de Robles Berlanga inició una resistencia civil para “defenderla” de una supuesta “venganza política”. Con el hashtag #SíEsVenganzaNoEsJusticia, su hija se ha encargado de articular este nuevo movimiento.

“No es solo por Rosario, tiene que ver con las miles de mujeres y hombres que no solo se encuentran de manera injusta en los centros penitenciarios, porque sino que se les fabrican pruebas...”, dijo este lunes Mariana Moguel, hija de la exfuncionaria mexicana.

Rosario Robles se encuentra recuida en el penal federal de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019. Fue secretaria de gabinete, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en México (2012-2018). Sin embargo, una investigación periodística arrojó su presunta responsabilidad en una trama de triangulación de fondos entre universidades y dependencias federales a través de empresas fantasma. De lo que se le acusa nada se ha comprobado. Pero la justicia ha decido mantenerla en prisión para evitar el riesgo de fuga.

Trascendió a medios que la familia de Robles Berlanga inició una resistencia civil para “defenderla” de una supuesta “venganza política” (Foto: EFE / Carlos Ramírez)

No obstante, la exsecretaria federal ha acusado directamente al presdidente Andrés Manuel López Obrador de querer mantenerla en prisión por una especie de “revancha política”. “¿Por qué está saña conmigo? ¿Por qué no es valiente y me enfrenta, me dice lo que tiene que arreglar conmigo?, es muy fácil tirar la piedra y ocultar la mano”, declaró.

Por su parte, el mandatario negó los señalamientos de la extitular de Sedesol y reiteró que la venganza no es su fuerte. “Es sencillo, no tengo nada en contra de ella y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República, no tengo nada en contra de ella. Yo no odio a nadie, yo soy feliz, no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia”, expresó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina del martes 26 de octubre.

En cuanto al caso de Ricardo Anaya Cortés, acusado de participar en la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, múltiples voces de la escena pública han manifestado su desacuerdo con la forma en la que está siendo procesado por las autoridades mexicanas.

Los cargos de los que se le acusa a Anaya Cortés son cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Él mismo se ha dicho víctima de una persecución política encabezada por López Obrador para “quitarlo” del camino en la elección presidencial de 2024. De acuerdo con las últimas actualizaciones de su caso, el exlegislador deberá presentarse el próximo 31 de enero de 2022 en una nueva audiencia.

No obstante, el juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, dejó claro al excandidato del PAN que en la próxima sesión deberá presentarse de forma física, porque ya no hay motivo para realizarla vía remota, de lo contrario, sentenció que la Fiscalía General de la República (FGR) podrá hacer uso de cualquier medio para traerlo ante la justicia.

La FGR busca imputar a Ricardo Anaya por el supuesto soborno que recibió de parte de Lozoya, por unos 6.8 millones de pesos, para su impulso como entonces presidente de la Cámara de Diputados, en la aprobación de la reforma energética. Los cargos de los que se le acusa son cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

