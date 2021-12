AMLO afirmó que el combate a la corrupción y el apoyo a la gente son las claves de su popularidad

López Obrador afirmó que el combate a la corrupción y el apoyo a la gente son las claves de su popularidad (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en conferencia de prensa matutina que el combate a la corrupción y el apoyo a las neceidades de la gente son las claves de su alta popularidad a la mitad de su madato.

Aunado a esto, señaló que la corrupción es un problema del que se tiene registro desde la “conquista” de México-Tenochtitlan, posteriormente, durante la colonia, la situación se agravó.

“Son dos cosas que están estrechamente relaciondas, es el combate a la corrupción y apoyar las necesidades de la gente, eso es lo que nos ha funcionado, esa es la clave. Decía yo, al principio, que el principal problema de México es la corrupción, desde tiempo atrás”

A tres años de que comenzó a gobernar López Obrador, 71% de los mexicanos “aprueba” su desempeño (Foto: Presidencia de México)

De acuerdo con el mandatario, los ciudadanos se están dando cuenta de que en su gobierno ya no se permiten este tipo de prácticas. Además, indicó que ahora hay un efecto positivo porque todo ese dinero que se perdía ahora se dispersa entre los más necesitados.

“Si eso lo desterramos, si se acaba esa corrupción, claro que el país sale adelante, y eso lo está viendo la gente. Ahora no permitimos esa corrupción. Es mucho dinero el que se va por el caño de la corrupción, si eso se ahorra y se le entrega a la gente que no recibía nada, hay un efecto positivo. Primero porque se moraliza el país, se purifica la vía pública, y para el gobernante es un respaldo, ¿cómo se acaba la corrupción si no se tiene el respaldo del pueblo?”, añadió en rueda de prensa.

A tres años de que comenzó a gobernar, 71% de los mexicanos “aprueba” su desempeño, según la encuesta De las Heras Demotecnia difundida el pasado martes 30 de noviembre.

En contraste, solo 21% expresó que “desaprueba” la gestión del presidente, mientras que el 6% ni aprueba ni desaprueba su gobierno y el 2% restante no sabe o no contesta.

Miles de ciudadanos asisten al tercer informe de Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy en el Zócalo de la Ciudad de México (Foto: EFE / José Méndez)

La encuesta, realizada de forma telefónica a 1,000 mayores de edad entre el 24 y 25 de noviembre, muestra el segundo mayor nivel de aprobación para López Obrador desde que Demotecnia hace la evaluación trimestral.

Al respecto, en su más reciente columna, el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que detrás de la alta aprobación presidencial hay un plan bien estructurado para que logre congeniar con la gente del pueblo sin dejar decepción por donde quiera va.

No obstante, el comunicador hizo un recuento de los desaciertos de su gestión. En primer lugar, señaló las muertes por COVID-19 en México. Aunado a esto, destacó que la inseguridad es otro de los temas en los que AMLO prometió cambios fuertes, no obstante, suman más de 100,000 homicidios en lo que va de su mandato.

En materia del combate a la corrupción, el expresentador de Televisa apuntó que a pesar de que emprendió una lucha en contra de este delito, personas cercanas a él como sus hermanos o su secretario particular han sido expuestos.

El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que detrás de la alta aprobación presidencial hay un plan bien estructurado para que AMLO logre congeniar con la gente del pueblo (Foto: AP / Marco Ugarte)

No obstante, continúa el periodista, parece que no hay nada que pudiera cambiar los resultados de las más recuentes encuestas que miden la popularidad y la aceptación de un mandatario.

“Sin embargo, ninguna de estas crisis parece lastimar al rey del templete. Nada de esto mina la aprobación ciudadana de AMLO, que está en un promedio de 65%. Algo extraordinario, considerando la pobreza de resultados”, escribió el ahora conductor del portal LatinUs.

En este sentido, apuntó que las posibles causas de su aceptación por parte de todos los mexicanos a pesar de “la pobreza de resultados”, podrían ser las siguientes:

“Su personalidad sencilla y dicharachera”.

“Su inagotable capacidad para hablar y vender una narrativa”.

“Los malos gobiernos del pasado que dejaron heridas profundas en la gente”.

SEGUIR LEYENDO: