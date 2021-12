Dante Delgado fue ratificado como nuevo coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (Foto: Cuartoscuro)

El senador con licencia Dante Delgado es el nuevo coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), cargo que ejercerá durante los próximos tres años. El funcionario fue ratificado por la militancia en la Cuarta Convención Nacional de dicho instituto político.

Al tomar protesta, Delgado Rannauro afirmó que su objetivo al frente del partido naranja es ganar la presidencia de México en 2024 y así constituirse como la alternativa política.

“Vamos a trabajar en la misma dirección para alcanzar la victoria electoral de Movimiento Ciudadano en 2024 porque vamos a ganar la presidencia de la República”, dijo el exlegislador. “Consolidarnos como la tercera vía, la única alternativa a los que ya les fallaron a México y a los que llegaron a seguirle fallando. Movimiento Ciudadano debe ser el espacio que permita que todas las fuerzas de la sociedad estemos del mismo lado, trabajando hombro con hombro, dialogando, construyendo”, agregó.

Dante Delgado fue senador de la Repúbica por MC (Foto: Cuartoscuro)

Así pues, no perdió oportunidad para hacer saber a sus interlocutores que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha “fallado en todo”, pues tiene la mirada puesta en el pasado, cuestión que le impide avanzar. Por ello, señaló que MC debe continuar sin pensar en lo que hace o no el mandatario, ya que él no es el protagosnista” de la historia.

“El proyecto que encabeza el presidente ha fallado en todo porque no se puede avanzar con la mirada fija en el pasado, y eso es lo que ha hecho este gobierno, aferrarse al pasado, decidir pensando en el pasado, seguir haciendo lo que se hacía en el pasado. Nosotros no debemos de pensar, decidir o actuar en función de Andrés Manuel, porque él no es el protagonista de esta historia, porque lo que nos mueve no son los rencores ni revanchas, porque si él está llevando el país hacia el pasado, nuestra obligación es mirar al futuro”

En tanto, agradeció al exdirigente del partido naranja, Clemente Orozco, quien, aseguró, “estuvo a la altura de las circunstacias”. “Estamos aquí porque nuestra única alianza es con los ciudadanos, porque somo los únicos que tenemos un proyecto progresista con visión al futuro, los únicos que estamos planteando una Revolución Mexicana”, indicó.

Dante Delgado explicó el porqué de ya no formar alianza en los procesos electorales (Foto: Movimiento Ciudadano)

Aunado a esto, decidió hacer un reconocimiento a los políticos que ahora se encuentran al frente de gobiernos estatales y municipales, así como a los senadores y diputados que “salieron a hablar de frente con la gente” en las campañas políticas de 2021.

“Hay que hacer lo que están haciendo Enrique Alfaro, Samuel García, Luis Donaldo Colosio, Pablo Lemus, Mónica Magaña, Jorge Alvarez Maynez, Priscila Franco, Verónica Delgadillo, Salomón Chertorivski, Indira Kempis, Patricia Mercado, Juan Zepeda, la morras chilangas y todos los hombres y mujeres que durante la camapaña salieron de frente a hablar con la gente”, añadió Delgado Rannauro.

Y es que, durante la inauguración de la nueva sede de Movimiento Ciudadano en CDMX, el exlegislador explicó la razón por la cual su partido político se ha negado a formar parte de la coalición “Va por México” (conformada por el PRI, PAN y PRD), luego de haber competido así en el proceso electoral de 2018.

Al respecto, recordó que en los comicios nacionales de hace tres años el partido estuvo a punto de perder el registro nacional, debido a que perdieron votos en la capital del país y en el Estado de México, motivo por el cual no volverán a aliarse en el futuro próximo.

“La coalición de 2018 nos arrebató votos en la Ciudad de México y el Estado de México, pero hemos recuperado el registro y en esta ocasión será distinto. Estamos abriendo los espacios a mujeres y hombres, jóvenes con formación académica de excelencia para bien formar al país”

