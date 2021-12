“Polarizador y militarista”: así calificó Julen Rementería el evento de AMLO en el Zócalo

Julen Rementería del Puerto, senador del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que el festejo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Zócalo capitalino por sus tres años de gestión fue más un mitin político que un informe de Gobierno.

En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores panistas lamentó que el informe pronunciado el pasado miércoles a las afueras del Palacio Nacional fuera un discurso absolutamente polarizador, militarista y partidista, que demuestra que “no ha entendido que la campaña terminó y que debe gobernar para todos”.

En su participación, el integrante de Acción Nacional declaró que a tres años del inicio de esta administración, la oposición no ve razones para celebrar, ya que el país se encuentra peor que en 2018.

“No encontramos cuales son las razones para celebrar, lo que vimos ayer fue un evento político, un mitin, tal cual, como muchos que pudieran haber sucedido en campaña, con una gran diferencia, con una potencia económica que no tiene ningún partido, que permite hacer una movilización como la que vimos ayer”

Y agregó: “A pesar de lo que se diga, hubo una movilización enorme donde, hay incluso videos en las redes, en distintos estados del país se convocaba a que los propios alcaldes de Morena, por supuesto, ayudaran a que pudieran asistir a este evento los contingentes que llenaron finalmente el Zócalo”.

El legislador indicó que los miles de mexicanos reunidos en la Plaza de la Constitución escucharon un discurso alejado de la realidad y erróneo, pues el mandatario federal no puede presumir como un logro la llegada de remesas de los connacionales en Estados Unidos.

Cuando son personas, continuó, que no encontraron en el país donde nacieron una posibilidad para emplearse y tener un ingreso digno que les permita mantener a su familia.

“Lo que ayer se debió decir es que tenemos tres años perdidos por culpa de este gobierno y lo que debería hacer (López Obrador) es hacer un ejercicio de autocrítica y enderezar el rumbo. Todavía se puede, presidente, todavía se puede recomponer esto y detener la caída tan pronunciada que tiene este país”, aseveró.

Por su parte, el senador Damián Zepeda dijo que el presidente López Obrador y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), viven anclados en el pasado, ya que durante su discurso, consideró el panista, el jefe del Ejecutivo dio una clase de lo que son los neoliberales y los conservadores.

“Uno escucha el mensaje de este acto para el ego del presidente y dices ¡caray!, para eso querías gobernar, para simplemente señalar que es el periodo neoliberal, que son los conservadores, cuando uno compite en una elección conoce los problemas del país, lo que los mexicanos quieren es que su gobierno los resuelva, no que se la lleve quejando”, consideró.

Asimismo, en su cuenta de Twitter calificó a la actual administración como una “catástrofe en materia económica”, ya que hay 17 millones de mexicanos sin empleo o subocupados.

“O no tienen empleo; o están subocupados, es decir, que trabajan menos horas al día o menos días a la semana de las que necesitan; o tienen disposición de trabajar. Pero eso no es lo más grave, el dato de pobreza es brutal, 52 millones de mexicanos ahorita no les alcanza lo que ganan para comer”