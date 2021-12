“Eterno retorno de lo mismo”: el duro análisis de León Krause contra el Informe de Gobierno de AMLO

EL hijo de Enrique Krauze aseguró que el discurso de AMLO fue un “eterno retorno de lo mismo” (Foto: Instagram/leonkrauze)

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) otorgó su Tercer Informe de Gobierno desde el Zócalo de la Ciudad de México. Este autoanálisis estuvo plagado de información que coloca a México como un país en progreso y vías de desarrollo, declaraciones que fueron criticadas y contrariadas por personajes de la oposición.

Uno de ellos fue León Krauze, hijo del historiador Enrique Krauze, quien desde sus redes sociales otorgó un breve, pero duro análisis de este acto que convocó a miles de personas en la Plaza de la Constitución, a pesar del riesgo latente de una Cuarta Ola de COVID-19 debido a la aparición de la variante Ómicron.

De acuerdo con el también escritor, el Informe de Gobierno se destacó por “el acarreo, la aclamación de la figura presidencial, la concentración de poder en la voz del líder del partido y el gobierno”, por lo que se atrevió a catalogarlo como un “eterno retorno de lo mismo”, a pesar de que López Obrador haya catalogado, desde un inicio, a su gobierno como la Cuarta Transformación (4T).

Posteriormente analizó su discurso, que duró aproximadamente una hora con 25 minutos, el cual, aseguró, otorgó la misma versión del país que ofrece a diario en sus conferencias de prensa matutinas desde Palacio Nacional, un México “en evolución”. Estas palabras han sido desmentidas en diferentes ocasiones por evidencias, las cuales ha minimizado para continuar con su propia perspectiva e implantarla en los ciudadanos.

Miles de personas asistieron al Zócalo a pesar del riesgo de una Cuarta Ola de COVID-19 (Foto: AP/Marco Ugarte)

“El presidente ofrece la misma versión de país que ofrece diario. Un país, dice, en ascenso, en mejoría, en evolución. No importa que la evidencia lo contradiga. Lo importante, para él, es el país que vende a diario. SU México, aunque no exista. No los hechos; las palabras”, redactó el analista político.

Finalmente, con una antigua imagen, comparó a AMLO con el ex presidente José López Portillo. En este panfleto que compartió en su cuenta oficial de Twitter, se lee una invitación del priista hacia los mexicanos para aglomerarse en el Zócalo capitalino el 3 de septiembre de 1982 para apoyar las “medidas revolucionarias” del gobierno de aquel momento, como la nacionalización de la banca y el control general de los cambios.

En su tuit criticó a personas de su generación que “festejaron” el regreso del mandatario a la Plaza de la Constitución, estrategia que consideró priista. Ante esto, urgió desacralizar la figura presidencial para buscar un “camino más sano” y dejar en el pasado las concentraciones populares masivas en los actos de gobierno.

“Leo a voces de mi generación festejar el regreso de los modos priistas que tanto tiempo despreciamos. Triste nostalgia, la suya. Ojalá algún día volvamos a desacralizar al líder. Era, si duda, un camino más sano. Esto merece quedar en el pasado”, sentenció Krauze.

(Foto: Twitter)

Otras críticas al AMLO Fest 2021

A pesar de todos los logros que destacó el mandatario durante su participación, otros personajes también se tomaron el tiempo de cuestionarlo. Uno de ellos fue el abogado Javier Lozano, el cual publicó un video en su cuenta oficial de Twitter en donde sentenció que la población mexicana no tiene nada que celebrar ni festejar, luego de la “primera mitad del camino”.

Posteriormente el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN); Gabriel Quadri, también dio a conocer su descontento con este evento y lo catalogó como “desastre total” debido a todos los temas pendientes que tiene AMLO con el país.

“Tres años de des-gobierno. Desastre total: seguridad, economía, pobreza, salud, energía, medio ambiente, educación, política exterior. Acompañado de militarización, autocracia, corrupción, opacidad, destrucción de instituciones, polarización social, ineptitud supina, y mentiras”, tuiteó.

