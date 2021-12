“Desastre total”: Gabriel Quadri descalificó los primeros tres años del gobierno de AMLO

El ex candidato a la presidencia de México nuevamente utilizó sus redes sociales para manifestarse en contra de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

El diputado Gabriel Quadri de la Torre, nuevamente arremetió en contra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien durante la tarde de este miércoles realizará un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) con el fin de enunciar su nuevo informe de gobierno con motivo de sus tres años en el mandato. Cabe destacar que este es el primer evento multitudinario que ofrece el tabasqueño en los meses que ha durado la pandemia de COVID-19, situación que ha causado polémica entre algunas personalidades de la vida pública en México.

“Tres años de des-gobierno. Desastre total: seguridad, economía, pobreza, salud, energía, medio ambiente, educación, política exterior. Acompañado de militarización, autocracia, corrupción, opacidad, destrucción de instituciones, polarización social, ineptitud supina, y mentiras”, tuiteó el militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien recientemente volvió a fijar su postura en contra de la reforma eléctrica impulsada por el presidente mexicano.

El diputado panista condenó los tres años del gobierno de AMLO y calificó estos 36 meses de mandato como un "desastre total" (Foto: Twitter/ @g_quadri)

Las reacciones a su publicación no se hicieron esperar y, aunque algunos internautas apoyaron su postura en contra del tabasqueño, hubo otros que condenaron sus comentarios y criticaron al partido blanquiazul debido a que más de uno de sus integrantes han utilizado activamente sus redes sociales para manifestar su descontento hacia AMLO sin realizar propuestas “reales”. “

Estás describiendo sexenios pasados, deja de pasear menos y leer más. El pasado no regresa”, “¿Y qué está haciendo la oposición política para remediar eso? Yo no leo más que quejas en Twitter, cero objetivos y programas, cero liderazgos”, “Qué bueno que no alcanzaste ni el 1% de votación cuando contendiste para la presidencia, sino imagínate la magnitud de la desgracia” e “Y diputados como Quadri que solamente se pasean, critican, no legislan y viven del erario”, fueron algunos comentarios que recibió el ex integrante del Partido Nueva Alianza (Panal).

Cabe destacar que no fue el único miembro del PAN que se manifestó en contra del primer trienio de López Obrador. A las críticas de Quadri se sumaron las de el ex mandatario Vicente Fox Quesada y las del senador veracruzano, Julen Rementería del Puerto, quien expuso lo siguiente durante una conferencia virtual en la que habló del informe dado a conocer por el tabasqueño durante un mitin en la capital.

Otro miembro del PAN que se manifestó en contra de los tres años del mandato de AMLO fue Julen Rementería, coordinador de la bancada panista en la Cámara de Senadores (Fotos: Cuartoscuro)

El presidente quiere volver a un régimen de presidencialismo extremo como en el siglo pasado. No sorprende la advertencia que hizo en 2006 cuando dijo: “Al diablo las instituciones. Y lo ha ido cumpliendo”, precisó el legislador. Acto seguido, el panista apuntó que al presidente mexicano y al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), “poco les importó si causan muerte, dolor, angustia o incertidumbre en millones de personas que dejaron de recibir atención médica, apoyos por emergencias o simplemente una ayuda que les permita salir adelante”, lamentó.

Además de los señalamientos hacia el evento multitudinario al que convocó AMLO, otras críticas que pesaron en su contra por parte de Gabriel Quadri, está relacionada con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuya obra sigue su desarrollo en Santa Lucía; así como los recursos que han sido asignados al Ejército por parte del Gobierno de México. También se lanzó en contra de López Obrador ironizando sobre su típica frase de “primero los pobres”, usada desde que inició su campaña a la presidencia en 2018. “Monitor creciente de la pobreza: cada día un número nunca visto de personas mendicantes en los semáforos. ‘Primero los pobres...’”, escribió Quadri de la Torre.

