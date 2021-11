Identificaron a las víctimas que fallecieron en Valparaíso, Zacatecas, por enfrentamiento entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa

A member of the National Guard keeps watch on the bed of a truck at a crime scene where assailants left 10 bodies of men hanging from a bridge, in Ciudad Cuauhtemoc, in Zacatecas state, Mexico November 18, 2021. REUTERS/Guillermo Moreno NO RESALES. NO ARCHIVES

Los ocho muertos el sábado en Valparaíso, Zacatecas, por los enfrentamientos entre supuestos miembros del Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), eran personas que pertenecían al estado de Durango, informó el Fiscal General de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco.

El fiscal explicó que el día 26 de noviembre se recibieron los reportes desde Valparaíso a través del Sistema de Emergencias 911, por lo que primero acudió personal de las instituciones de seguridad a un camino de terracería que conduce al entronque de la comunidad de San Martín de la Palma a Peñitas del Oriente. Ahí fueron localizados seis cadáveres del sexo masculino.

Las víctimas fueron identificadas como Claudio, de 36 años, originario de Durango; Julián, de 48 años; una persona que fue identificada a través del sistema AFIS y se trata de Juan Francisco, de 27 años; y Odul, de 29 años, originario de Nayarit. Dos personas en el mismo evento permanecían hasta este lunes sin identificar.

Mientras que el segundo evento de violencia ocurrió en un tramo carretero que lleva hacia la localidad de la Florida, donde fueron localizados dos cadáveres más del sexo masculino: Jesús, de 20 años, originario de Durango; y otra persona del sexo masculino llamada Óscar, de 35 años, también originario de Durango.

01-01-2020 Policía estatal de Zacatecas, México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZACATECAS

En estos dos eventos fueron aseguradas armas de fuego de diversos calibres y una persona que fue detenida se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Un video en redes sociales mostró el momento en que pobladores, que se encontraban en un evento de la región, se resguardan de la balacera.

El diputado federal Miguel Varela, del Partido Acción Nacional (PAN), lamentó que desde el gobierno del estado “se sigan maquillando cifras” y aseguró al menos 40 presuntos delincuentes murieron en pasado fin de semana en Zacatecas: “el viernes pasado y la madrugada del sábado, vecinos, amigos y conocidos que tengo en Valparaíso me comentaron que hubo de 30 a 40 muertos”.

El diputado también cuestionó que la visita reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador no haya incluido a los alcaldes de los municipios de Zacatecas con mayores índices de violencia. “No convocó a los nueve municipios que no tienen policías o donde más violencia se vive. No se convocó a Noria de Ángeles, Villa González, Tepetongo, Valparaíso, Jerez, Fresnillo, Pinos, Loreto y Villa Hidalgo. Se siguen maquillando cifras; vivimos peor que como estábamos y la inseguridad cada vez es más grave”, sentenció.

Apenas el 24 de noviembre pasado, las autoridades federales lanzaron el Operativo Zacatecas II para reforzar la seguridad hasta con 3,848 agentes de diversas corporaciones como el Ejército y la Guardia Nacional. Pasaron cerca de 24 horas para que, nuevamente, el estado fuera escenario de una ola violenta que parece imparable.

28-06-2020 Policía estatal de Zacatecas, México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ZACATECAS

Eleuterio Ramos Leal, alcalde de Valparaíso, se había quejado el pasado 21 de noviembre que el gobierno de David Monreal no estaba enfocado en atender la problemática del municipio, cuyos habitantes han emprendido procesos de Desplazamiento Forzado Interno por la violencia de los grupos criminales.

“La realidad es que los municipios la estamos pasando mal, porque tenemos qué acompañar a las familias en su desplazamiento, les ayudamos a buscar dónde vivir, a buscar la comida, el abasto, a ver dónde están los niños en la escuela”, denunció ante medios locales.

Desde mediados de 2020 se ha agudizado la violencia en el estado, cuyas carreteras conectan con nueve entidades clave para el narcotráfico. El CJNG irrumpió en el territorio desafiando a las fuerzas de Ismael Zambada García, el Mayo, líder del Cártel de Sinaloa. Este último grupo criminal desplegó a la Operativa MZ y/o Grupo Flechas para hacer frente a los dirigidos por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.

