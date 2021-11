En quincena, Citibanamex presentó fallas en su sistema

Foto: REUTERS / Henry Romero/ Archivo

Este martes de quincena, diversos usuarios de Citibanamex reportaron fallas en sus cuentas de nóminas y de pensiones.

De acuerdo con lo señalado en redes sociales como Twitter, los usuarios del banco destacaron que desde el lunes no podían ver los depósitos en sus cuentas, Sin embargo, algunas personas reportaron que los depósitos de nómina ya habían comenzado a reflejarse en el transcurso de la mañana.

Sin embargo, algunas personas jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) reportaron que no les habían depositado el pago de su pensión correspondiente, pero en otros bancos sí se realizó el depósito.

Los clientes enfatizaron que al intentar comunicarse con el banco no han recibido respuesta satisfactoria, mientras que la institución no ha emitido ninguna comunicación oficial al respecto.

La situación desató un sinnúmero de memes.

Pero al parecer, Citibanamex no ha sido el único con fallos este día. Usuarios señalaron que HSBC no deja consultar los estados de cuenta y “está haciendo retención de pagos”.

Fallas en los servicios bancarios, un problema constante en México

Los fallos en los sistemas bancarios en México han sido una constante. Uno de los más afectados ha sido BBVA, institución que en septiembre y octubre de este año presentó distintos problemas.

El pasado 12 de septiembre, BBVA México tuvo intermitencias en su servicio que duraron casi 20 horas, lo que afectó a millones de personas. El banco aseguró que las fallas fueron ocasionadas por un “error interno” al momento de actualizar sus sistemas.

Las actualizaciones comenzaron entre la 1 y 3 de la mañana del domingo, pero no se aplicaron de manera correcta y provocó un colapso en las operaciones del banco hasta las 9 de la noche, explicó la institución bancaria en esa ocasión.

Por esta situación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aseguró que brindaría atención a los clientes de BBVA que quisieran iniciar una reclamación o aclaración por movimientos desconocidos o saldos de cuenta incorrectos.

Cinco días después, Santander México reportó fallas en sus sistemas, sin embargo dijo que sus técnicos ya trabajaban en el problema para resolverlo a la brevedad.

En octubre, clientes de BBVA reportaron en sus redes sociales que no podían ingresar a la página web o a la aplicación, otros denunciaron que no podían usar su tarjeta o no les dejaba retirar dinero del cajero.

El pasado 22 de noviembre, una vez más, BBVA presentó fallos técnicos en la aplicación móvil.

“BBVA México informa a todos sus usuarios que estamos presentando intermitencias en nuestros servicios. Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes y dar curso a las operaciones que nuestros usuarios requieren”, señaló a través de sus cuentas oficiales, por lo que ofreció disculpas a sus clientes.

