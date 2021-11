El ácido meme con el que Brozo comparó a AMLO con Enrique Peña Nieto

Brozo compartió un meme de su autoría (Fotos: Instagram/@brozoxmiswebs/Cuartoscuro)

La mañana de este lunes 29 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra la comunicadora Carmen Aristegui, a la cual tildó de ser “una verdadera periodista conservadora”, tras la publicación de un reportaje en el que se vieron involucrados sus tres hijos mayores.

Dichas declaraciones del mandatario mexicano provocaron críticas, especialmente en las redes sociales con aquellos personajes pertenecientes a la oposición como es el caso del Brozo, el personaje de humor que interpreta Víctor Trujillo.

Por medio de la cuenta oficial de Twitter del personaje, el cómico creó un meme para comparar aquella frase que se popularizó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, “ya sé que no aplauden”, con una postura que presuntamente ha adoptado el tabasqueño de nombrar como “los enemigos del pueblo” a todos aquellos que no comparten su filosofía política.

Brozo sacó a relucir su lado humorístico en redes sociales contra la actual administración (Foto: Twitter/@brozoxmiswebs)

De la mano con una fotografía de Peña Nieto y AMLO caminando en los pasillos de Palacio Nacional, durante la transición presidencial de 2018, Brozo creó un falso diálogo en el que los mandatarios mexicanos se dieron consejos sobre cómo tratar a la prensa “incómoda”.

En primero lugar, el ex presidente mexicano preguntó a AMLO: “¿Y qué vas hacer con la prensa que no aplaude?”; a lo cual, con una actitud tranquila, el actual jefe del Ejecutivo responde: “Ah, pues los vuelvo enemigos del pueblo, traidores a la patria…”.

La conversación continuaría con una sorpresa del priista, pues no podría creer la solución que AMLO habría propuesto ante la problemática: “No mam*s…”. Sin embargo, el tabasqueño le pediría calma al ex gobernador del Estado de México para que vea que es posible lo que él dice: “Dame tres añitos…”.

Víctor Trujillo volvió a burlarse de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

El meme del cómico se dio luego de que apareció el reportaje de Proceso y Aristegui Noticias: Sembrando Vida y la fábrica de chocolates, un trabajo en el que se planteó la relación entre uno de los programas insignes de la administración del presidente López Obrador, Sembrando Vida, y la empresa Rocío, propiedad de los hijos mayores del tabasqueño.

De tal modo que se planteó un conflicto de interés entre los hijos del jefe del Ejecutivo Federal con la administración pública. Ya que Sembrando Vida es un programa de interés social dedicado a la siembra de árboles maderables y frutales en México y Centroamérica; sin embargo, la investigación en la que también coadyuvaron Notas sin Pauta, Eme Equis, Connectas y Mega Noticias, señala que parecería innecesaria la ayuda social a las empresa de los hijos del presidente.

Situación que incomodó y molestó al originario de Macuspana, Tabasco, ya que arremetió contra ambos medios de comunicación y los culpó de alejarse de la ciudadanía, es decir, de dejar de hacer investigaciones para el pueblo.

Los hijos de AMLO salieron inmiscuidos en un reportaje periodístico (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

Sin embargo, ahí no acabaron las acciones contra Aristegui, pues López Obrador se lanzó directamente contra la comunicadora y la señaló de apoyar al “bloque conservador”, ya que dijo que desde un tiempo atrás él había cambiado su perspectiva hacia ella.

Además, indicó que durante las entrevistas que ambos tenían, la periodista siempre buscó poner “en entredicho” todo lo que el tabasqueño afirmaba, situación a la cual tildó como clásica en “una buena periodista conservadora”.

“La gente pensaba que Carmen Aristegui era una periodista de vanguardia. Yo me quedaba callado, pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto. Pero era una especie de paladina de la libertad y yo tengo otra opinión porque cuando nosotros estábamos en la oposición, me entrevistaba una vez cada seis meses y buscaba ponerme en entredicho como buena periodista conservadora”

SEGUIR LEYENDO: