Largas filas y horas de espera: así el arranque de vacunación contra COVID-19 a menores en Tamaulipas

Foto: Twitter @monitoreolaredo

Este lunes inició la vacunación para jóvenes de 15 a 17 años en Tamaulipas. El anuncio lo realizó el delegado de Programas Sociales para el Desarrollo, Rodolfo González Valderrama. El biológico a aplicar es Pfizer; vacuna que está autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para menores de edad.

Mediante un video publicado en su Twitter, el funcionario detalló la forma en que se realiza esta campaña en los municipios de Victoria, Altamira, Madero y Tampico, la cual sigue un orden alfabético y abarca del lunes 29 de noviembre al viernes 3 de diciembre.

En Altamira, en la primaria Vicente Guerrero, se observaron largas filas para la inoculación a menores de edad, por supuesto acompañados por sus padres. Otras sedes establecidas por la autoridad son la Clínica del IMSS UMF 16 “La Morita” y Módulo vehicular en el Complejo de Seguridad.

Foto: Twitter @El_DiarioMx

Para Ciudad Madero varios padres y madres pidieron el día en sus trabajos para acompañar a sus hijos a la vacunación de 15 a 17 años en la Unidad Deportiva de Ciudad Madero, esto al ser requisito indispensable o de lo contrario se les niega la entrada al recinto, pues es el único lugar que fue habilitado para la aplicación.

Los menores también perdieron sus clases presenciales o en línea según sea el caso, con tal de acudir a recibir la primera inoculación contra el covid-19 en busca de la inmunidad. Un aproximado de tres horas tardaron las primeras personas en llegar a la vacuna, quienes llegaron a las 06:00 horas del día, comenzaron a salir después de las 09:00 horas.

En la capital del estado, Ciudad Victoria, la inoculación comenzó en punto de las 8 de la mañana. Se habilitaron dos centros, uno en el 17 Carrera Torres, en el área del Patinadero del complejo de la Unidad Deportiva “Marte R. Gómez” y otro en el módulo vehicular en la zona del Polyforum, en el complejo “Parque Bicentenario”. El proceso se encuentra bastante fluido, a pesar de que cientos de jóvenes hacen filas de hasta 5 cuadras.

En Tampico se habilitó solamente un centro de aplicación en el Polideportivo Tampico, las filas también fueron largas y las autoridades locales organizaron un operativo vial y de seguridad para agilizar el procedimiento.

Foto: Twitter @El_DiarioMx

Una situación que también se ha presentado en todo el estado es que han rechazado a decenas de personas de 30 años en adelante que venían en calidad de rezagados por segunda dosis Pfizer, a lo que les respondieron que es exclusivo para jóvenes de 15 a 17 años.

A estas personas se les comunicó que tendrán que transportarse hasta Altamira, pues les señalaron que en este municipio sí estarán aplicando la vacunación a rezagados. En el caso de un señor de más de 60 años en Ciudad Victoria, el ciudadano dijo que no se había querido vacunar, pero indicó que se animó cuando llevo a su hijo a aplicarse la vacuna pero le dijeron que no se podía.

“Váyase a Altamira, allá vacunan rezagados, nosotros no tenemos la instrucción”, le dijo uno de los Servidores de la Nación, pero el señor de la tercera edad no se da por vencido y se espera. “Voy a aguantarme un rato para ver si me vacunan, ya me dijeron que no pero voy a insistirles otra vez”, aseguró el ciudadano que intentó vacunarse en la capital. No solamente regresan a los ciudadanos con rezago, también a aquellos jóvenes cuya primer letra del apellido paterno no corresponde el día de hoy, de acuerdo a la programación de la autoridad federal.

