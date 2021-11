“Balazos responden a sus abrazos”: Fox arremetió contra AMLO por asesinatos en Guaymas Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México

Vicente Fox se ha caracterizado por ser uno de los férreos opositores a las políticas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Cuarta Transformación (4T), sobre todo cuando se trata de temas como la inseguridad en México.

Y lo dejó claro luego de que publicara en sus redes sociales oficiales su disgusto por la estrategia de seguridad del presidente que, desde su campaña presidencial, aseguró que serían los “abrazos, no balazos”.

De paso, arremetió en contra del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien de hecho fungió como secretario de seguridad Pública del gabinete de AMLO antes de buscar la gubernatura de su estado.

Fox Quesada aseguró que hasta el momento, no se han cumplido los compromisos del gobierno alrededor de la seguridad, pues los abrazos que repartió a lo largo de tres años no han sido respondidos más que con plomo.

La Fiscalía General del Estado informó que en la zona de los hechos murieron un total de tres personas, aseguraron un auto blanco y diversos cartuchos útiles

“Durazo, López que paso con el compromiso de pacificar Sonora?? Balazos responden a sus abrazos!! Ya no “sienten lo duro sino lo tupido”, escribió el ex presidente de México en Twitter.

Lo anterior luego de que habitantes de Guaymas, en el estado de Sonora, al norte de México, vivieron momentos de angustia cuando un grupo armado abrió fuego en el Palacio Municipal.

La Fiscalía General del Estado informó que murieron un total de tres personas, dos hombres y una mujer, por lo que fue activado el Código Rojo, y se recomendó evitar el acceso al primer cuadro de la Ciudad.

Fuentes comentaron a Infobae México que las integrantes de la colectiva feminista, autodenominada como “Feministas del Mar”, acudieron al Palacio Municipal de Guaymas para colocar sus cartulinas, y protestar pacíficamente.

Sin embargo, algo cambió en comparación con los años pasados, por primera vez, las autoridades locales las recibieron. Fue la alcaldesa Karla Córdova quien se presentó en la plaza pública con sus colaboradores.

Como parte de su protección personal, estaban en la zona también el Comisario local, ex miembro de la Secretaría de Marina Armada, así como su escolta, conformada por un cuerpo de marinos y policías.

Al repeler las agresiones, los miembros de seguridad de la alcaldesa abatieron a una persona, pero el fuego cruzado alcanzó a una integrante de “Feministas del Mar”, Marisol de 18 años, quien murió en el lugar.

Pero las personalidades políticas que todavía no le doy, las únicas ni las primeras en reaccionar. A través de las redes sociales, cientos de cuentas utilizaron sus TL con el objetivo de exigir seguridad y justicia para las mujeres.

“A quienes se indignan por las paredes y pintas, cuéntenles lo que pasó hoy en #Guaymas, mientras mujeres salían a protestar exigiendo alto a la violencia feminicida, las balearon. Asesinaron a una activista. Justicia para Marisol Cuadras, solidaridad @Femdelmar #NosQueremosVivas”, escribió la Marisol Calva, Secretaria de la Comisión Nacional de Redes Sociales de Movimiento Ciudadano.

“Balazos responden a sus abrazos”: Fox arremetió contra AMLO por asesinatos en Guaymas: Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional. Foto: Presidencia

“Qué ganas de ser monumento o pared para que nos protejan y se preocupen #NosEstanMatando #NosQueremosVivas”, escribió la usuaria Fer Gomez (@_Tech_Lawyer).

“No tengo palabras para decirles el coraje de lo que acaba de pasar en Guaymas. ¿Saben cuántos elementos de la Guardia Nacional, Armada y Ejército hay? Un chingo. No, la estrategia de seguridad no sirve. No, los militares nunca han sido la respuesta. Algo tiene que cambiar”, fueron las palabras del tuit @barbvegat.

