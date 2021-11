Ataque en Guaymas: Alfonso Durazo sufrió primer golpe a dos meses de rendir protesta en Sonora

Alfonso Durazo sufrió primer golpe a dos meses de rendir protesta en sonora EFE/Presidencia de México

Ciudadanos de Guaymas, en Sonora, vivieron una noche violenta cuando un grupo armado abrió fuego en el Palacio Municipal en contra de la alcaldesa Karla Córdova y sus escoltas.

La Fiscalía General del Estado informó que murieron un total de tres personas, dos hombres y una mujer, por lo que fue activado el Código Rojo y se recomendó evitar el acceso al primer cuadro de la Ciudad.

La joven fue identificada como Marisol, de 18 años de edad, parte de la colectiva “Feministas del Mar”, quien se encontraba protestando pacíficamente a las afueras del inmueble.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, apareció horas más tarde en las redes sociales. A través de un tuit, aseguró que reprueban la violencia en la entidad, además de enviar sus condolencias a las familias de las víctimas en Guaymas.

Un grupo armado abrió fuego en contra de la presidencia municipal, la alcaldesa Karla Córdova y su escolta, donde murieron tres personas, a pesar de que Durazo aseguró no estar rebasado por la violencia (Foto: Twitter/AlfonsoDurazo)

“Reprobamos categóricamente los hechos violentos en Guaymas. Nuestras condolencias a las y los familiares de las personas fallecidas. Autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran en el lugar, apoyando investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables”, escribió.

Se trata de Guaymas, uno de los bastiones más importantes para el jefe del Ejecutivo en la entidad, quien incluso cerró ahí su campaña para gobernador del estado en 2021. En apenas dos meses de mandato, se trata de su primer embate de gigantescas proporciones.

Sin embargo, apenas el 23 de noviembre de 2021 estuvo presente en el mismo territorio, donde aseguró ante los reporteros que decidieron abordarlo, que no estaba de ninguna manera rebasado por los grupos del crimen organizado ni por la violencia que se ha registrado en las últimas fechas.

Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad de López Obrador y candidato por gobernador de Sonora, en una entrevista con Reuters. Ciudad de México, 22 abril de 2021. REUTERS/Edgard Garrido

Seguridad en Sonora

En fechas recientes, Durazo se presentó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde informó, junto al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, la situación de la seguridad pública.

Informaron que el delito de homicidio doloso en la entidad ha tenido un incremento. Hasta el mes de septiembre, se tenía cuenta de 112 eventos delictivos de esta naturaleza, mientras que en el año se habían acumulado mil 207.

También en homicidios dolosos, aunque por entidad federativa, el estado dirigido por Durazo ocupaba entonces el octavo lugar con tres mil 668 homicidios, siendo la media nacional de dos mil 571.

Si los delitos se trasladan a homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, entonces Sonora ocupa el séptimo lugar con 125 homicidios, siendo la media de 70.

“Ha dicho, presidente, y ha dicho bien, que no tenemos derecho a fallar y no le vamos a fallar. Todo lo que hoy somos políticamente se lo debo a las y los sonorenses, a usted y a la Cuarta Transformación. Mi compromiso de estar a la altura de la responsabilidad que el proyecto y la gente de Sonora me ha encomendado”, dijo Durazo.

Alfonso Durazo sufrió primer golpe a dos meses de rendir protesta en sonora REUTERS/Edgard Garrido

La estrategia de seguridad de Durazo

Por otra parte, el gobernador de Sonora, presentó la estrategia de seguridad que marcará a su mandato. Entre las tareas a desarrollar, dijo, está el fortalecimiento a la Mesa de Construcción de Paz, donde centrarán todos sus esfuerzos.

También aseguró que combatirá la corrupción, asignará un presupuesto social más grande de la historia para atender las causas profundas que genera la inseguridad, dignificará el sistema penitenciario y pondrá énfasis en la prevención, combate a las adicciones y violencia familiar.

Sin embargo, es de remarcar que aseguró que el tema del feminicidio, donde se encuentran en el segundo lugar nacional, es uno de los grandes retos de su región, aunque no informó estrategias para frenarlo, pues únicamente apuntó que se han judicializado a seis personas, y se ha obtenido sentencia condenatoria en siete casos más.

Un grupo armado abrió fuego en contra de la presidencia municipal, la alcaldesa Karla Córdova y su escolta, donde murieron tres personas, a pesar de que Durazo aseguró no estar rebasado por la violencia REUTERS/Luis Cortes

Entre otras acciones que ha realizado, se encuentra también la firma del Acuerdo por la Paz con amplia representación social, así como el acuerdo con los ayuntamientos para el Mando Único Coordinado.

Además, informó, tiene planeado crear la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Investigación Policial, vamos a crear la Guardia Estatal en el momento indicado.

SEGUIR LEYENDO: