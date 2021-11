Sandra Cuevas: en la mira las “costosas” clases de yoga que la alcaldesa de Cuauhtémoc pretende ofrecer

Foto: Twitter/@SandraCuevas_

Los tapetes y las mallas se han convertido en un asunto polémico en la administración de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, luego de que se anunciara a la yoga como una de sus principales apuestas en el rubro de las actividades culturales de la demarcación.

¿Prioridad o capricho? se preguntan los miembros del Comité de Ejecución y Vigilancia de la colonia Juárez, quienes aseguraron al diario nacional Reforma, que la funcionaria pretende asignar contratos para adquirir cuatro clases de yoga por un valor de 52,200 pesos.

Las clases forman parte del proyecto Cultura para Todos en la Juárez —en el que se incluyen actividades sociales, comunitarias, culturales y recreativas—. El pasado 25 de octubre, según Reforma, la alcaldesa designó de manera directa a la empresa Equilibrium Consulting Group como acreedora de 2 millones 78 mil 659 pesos para ofrecer las actividades antes mencionadas.

Sin embargo, los miembros del comité advirtieron irregularidades en los precios de la consultora especializada en coaching y recursos humanos. Karla Hernández, prominente del proyecto 2020, dijo a Reforma que cada sesión de yoga (con duración de 2 horas) tendría un precio de 5 mil pesos, pero en el presupuesto los costos iban de 13,050 pesos cada clase.





Foto: Twitter/@SandraCuevas_

Esta no es la primera ocasión que Cuevas es señalada por destinar recursos inéditos a eventos sociales, por encima de algunos otros de interés. El pasado 1 de octubre, su toma de protesta estuvo repleta de lujos. Entonces, la mujer —política de la coalición PRI, PAN y PRD “Va por México”— se pavoneó entre comerciantes ambulantes que vitoreaban una y otra vez su nombre. “Yo no voy a gobernar para pobres, porque se lo que significa ser eso… voy a gobernar para que ustedes se vayan para arriba y nadie los manipule”, prometió.

Agradeció a sus simpatizantes haber logrado una votación que arrebatara a Morena la estratégica alcaldía.

La alcaldesa mostró júbilo en su primera alocución como vencedor de los comicios. Con un rostro iluminado señaló: “Ahorita no me encontraron absolutamente nada (ilícito) y más tarde no lo van a encontrar”. Cuevas expresó que no va a acumular propiedades pues su casa será la alcaldía.

Foto: Twitter/@SandraCuevas_

El arribo de Sandra Cuevas a la silla de la alcaldía de la Cuauhtémoc ha supuesto un derroche económico en infraestructura como el Corredor Turístico-Tecnológico, en uno de los lugares más emblemáticos de la capital mexicana, la Zona Rosa.

La infraestructura pretende ser una de las principales atracciones de los viandantes. De acuerdo con Cuevas, estará ubicado en la calle Genova y contara con 4 mil metros cuadrados de pantalla led y una tirolesa techada de doble carril trazada a lo largo del corredor. El ambicioso proyecto comenzará a construirse el próximo mes y se inaugurara el 14 de febrero del 2022.

En la política, Sandra se ha desarrollado en el sector público en el SAT, como enlace de alto nivel de responsabilidad de 2008 a 2014. Fue jefa de departamento en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el periodo de 2014 a 2015.

También se desarrolló como militante del PRD; sin embargo, en 2020 fue parte del equipo del senador de Morena, Ricardo Monreal.

