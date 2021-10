Alfombra roja y fuegos artificiales: la ostentosa toma de protesta de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc

La alcaldesa Sandra Cuevas tomó protesta este viernes

No eran azulejos sino una alfombra roja; no eran luces eran fuegos artificiales. Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, Ciudad de México, tomó protesta este viernes en medio de un ostentoso evento.

Cuevas —política de la coalición PRI, PAN y PRD “Va por México”— se pavoneó entre comerciantes ambulantes que vitoreaban una y otra vez su nombre. “Yo no voy a gobernar para pobres, porque se lo que significa ser eso… voy a gobernar para que ustedes se vayan para arriba y nadie los manipule”, prometió.

Agradeció a sus simpatizantes haber logrado una votación que arrebatara a Morena la estratégica alcaldía.

La alcadesa mostró júbilo en su primera alocución como vencedor de los comicios. Con un rostro iluminado señaló: “Ahorita no me encontraron absolutamente nada (ilícito) y más tarde no lo van a encontrar”. Cuevas expresó que no va a acumular propiedades pues su casa será la alcaldía.

La vencedora alcaldesa dejó fuera el tema del crimen organizado en la Cuauhtémoc, que ocupa ahora el desonroso primer lugar de zonas peligrosas en la capital mexicana. Únicamente aseguró que evitará las extorsiones de grupos delictivos.

La alfombra roja que utilizó Sandra Cuevas en su toma de protesta

El primer “baño de pueblo”

Tras tomar protesta en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, Sandra Cuevas se trasladó a la plancha de la alcaldía Cuauhtémoc.

En el sitio, conocido para la alcaldesa pues ahí ha culminado decenas de mítines, se ha dirigido a las masas. Su discurso, con baño de pueblo, fue criticado en redes sociales, donde los usuarios expresaron que el derroche de su toma de protesta no concuerda con sus promesas.

“La alcaldesa de Cuauhtémoc mal gastando el dinero del erario en su primer día. Se siente de la realeza la lady “metralletas” y no es más que una delincuente y prepotente politiquilla de pacotilla”, escribió la usuaria @rosy1alex.

“¿A qué hora inicia la ceremonia de los Premios Óscar en la Alcaldía Cuauhtémoc?”.

Quién es Sandra Cuevas

Sandra Xantall Cuevas Nieves se ha desempañado como empresaria. Estudió comercio internacional en la Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría y un doctorado en el Centro de Estudios Jurídicos.

Es fundadora del proyecto social México Bonito y dueña de la galería de arte contemporáneo 11:11, así como de la productora de eventos Danika.

En la política, Sandra se ha desarrollado en el sector público en el SAT, como enlace de alto nivel de responsabilidad de 2008 a 2014.

Fue jefa de departamento en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el periodo de 2014 a 2015.

Se desarrolló como militante del PRD; sin embargo, en 2020 fue parte del equipo del senador de Morena, Ricardo Monreal.

Entre sus propuestas de campaña destaca la implementación de la Línea Violenta para atender las denuncias de violencia de género, así como los compromisos que ha firmado con organizaciones para asegurar la protección y garantizar los derechos de los animales de compañía

Su gabinete estará integrado por el 50% de mujeres y pretende crear la “Dirección de la mujer”.

