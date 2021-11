“No promueve la opacidad”: el irónico comentario con el que Denise Dresser “invalidó” el decreto de AMLO

Dresser arremetió contra AMLO (Foto: Presidencia de México - Cuartoscuro)

Después de que la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó un decreto de ley donde se establece la autorización de manera automática de toda obra que el gobierno considere “de interés público y seguridad nacional”, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa siendo el blanco de fuertes críticas.

Una de ellas fue Denise Dresser, quien volvió a arremeter contra la medida implementada por las autoridades gubernamentales. Todo comenzó cuando un hater de la politóloga escribió un tuit para criticar su apariencia:

“Decreto IV: Se prohíbe a @DeniseDresserG utilizar bicicleta y sus derivados por causar daño visual”, escribió @Pedronndez1.

Ante esto, Dresser aprovechó la burla del internauta para arremeter contra López Obrador:

“Magnífico ‘decretazo’. Con este sí estoy de acuerdo, porque no viola la Constitución, no promueve la opacidad, no profundiza la militarización, no incrementa la discrecionalidad y sí genera bienes públicos: evitar el daño visual producido por mis piernas”, dijo.

la también escritora mexicana criticó el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (Foto: Twitter / @Paulguerra16)

Rápidamente, los internautas reaccionaron y defendieron a la politóloga ante la violencia que recibió por parte de su detractor.

“¿Decretazo o acuerdo? Lo de menos son sus piernas, tiene derecho a vestirse como quiera. Así como el resto de los mexicanos a apoyar o rechazar el decretazo/ acuerdo. Eso es vivir en libertad ya el tiempo dirá quien tuvo la razón como en el caso del regreso a clases y el Covid”, escribió un cibernauta.

" Mi Admiración y respeto! Es Repudiable la Violencia d Género incitada x Morena contra ud no es por su Forma d Vestir, es evidente q es en clara Represalia x Críticas al Gobierno y su Forma de Pensar, podemos o no estar d Acuerdo, pero defendamos siempre la libertad d Pensamiento”, escribió otro tuitero.

Recientemente, la también escritora mexicana criticó el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En este contexto, Dresser Guerra escribió el siguiente mensaje vía redes sociales: “Alerta. López Obrador da otro cheque en blanco a las fuerzas armadas, otorgándoles permisos al vapor por ‘seguridad nacional’. Así garantiza opacidad, se salta procesos, normas y requisitos de planeación y refuerza la militarización con la que pretende perpetuar su proyecto”.

La politóloga criticó el nuevo decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (Foto: Twitter/ @DeniseDresserG)

Este mensaje estuvo acompañado del decreto dado a conocer en el DOF y otro comentario de la politóloga en el cual calificó como peligroso e inconstitucional el “decretazo presidencial” dado a conocer durante la tarde de este lunes. Asimismo, la escritora exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a “intervenir para frenarlo”.

“Con el argumento de la ‘seguridad nacional’ pondrá en riesgo la funcionalidad básica del Estado, al cancelar requisitos legales y operativos para las obras de infraestructura”, criticó. Estos comentarios se sumaron a sus recientes pronunciamientos contra López Obrador por haberle dado un “poder” desmedido a las Fuerzas Armadas.

De este modo, la egresada del ITAM aseguró que el Ejército puede ser tan corrupto como cualquier institución a la que se le otorgan contratos, recursos y proyectos sin vigilancia. Asimismo, advirtió que el mandatario está “creando un monstruo” al que después será difícil controlar y regresar a los cuarteles como prometió en campaña.

Estos comentarios surgieron a raíz de que el mandatario aseguró que sacaría al Ejército de las calles. Sin embargo, actualmente además de encargarse de labores relacionadas con la seguridad pública, también tienen bajo sus funciones la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

SEGUIR LEYENDO