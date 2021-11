Victoria Rodríguez Ceja será propuesta por AMLO como gobernadora de Banxico: “Queremos que participen mujeres”

Victoria Rodríguez Ceja será propuesta por AMLO como gobernadora de Banxico (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Arturo Herrera ya no será propuesto para encabezar el Banco de México (Banxico) y en su lugar eligió como candidata a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la declaración del mandatario, su cambio de decisión se debe a que se necesita más participación de mujeres en su gobierno. Además, reconoció su desempeño en cuanto al manejo de las inversiones públicas, evitando así aumentar la deuda del país.

“En efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México, voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda, ella va a ser nuestra propuesta para el Banco de México. Hoy o mañana vamos a enviarla. Queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar, es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar, a ella se debe que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional, es muy buena serrvidora pública, por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer”, dio a conocer en conferencia de prensa matutina.

