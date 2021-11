Un hombre abusó sexualmente de sus cinco hijos y juez le otorgó libertad bajo fianza

En México, la violencia sexual contra menores de edad es una constante que parece ser un problema lejano, sin embargo, sigue sucediendo y uno de los principales problemas de su poca visibilidad es lo difícil que es para las víctimas alzar la voz, pero cuando lo hacen, las autoridades no parecen estar a la altura del delito.

Así es el caso de Guadalupe Pulido, la abuela de cinco menores de edad residentes de Querétaro, que fueron víctimas de violencia sexual infantil por parte de su padre, quien salió en libertad bajo fianza después de pagar cinco mil pesos por cada menor de quien abusó.

De acuerdo con el medio local Diario de Querétaro, la abuelita de los niños relató en un encuentro por el Día de la Lucha Contra el Abuso Infantil como ha sido el proceso al que se enfrentó desde que denunció al padre de los niños de entre año y medio y siete años.

“Ustedes que están en sus instituciones les llegan muchos casos y prefieren ignorarlo, prefieren decir -usted les ha metido todo eso en la cabeza a los niños- porque eso es lo que yo viví. Yo lloraba cuando salía y pensaban eso de mí, en todas las instituciones, todas me fallaron. Nosotros a veces nos íbamos caminando a la agencia, vueltas y vueltas, y no hicieron su trabajo como debió de haber sido”

Los niños ya estaban amenazados por parte del agresor para no decir nada asimismo, los hacía fumar marihuana, lo que les generaba malestar y de los cinco niños, sólo en cuatro se dictó libertad bajo fianza, ya que en el caso de la menor de año y medio “no hubo testigos.”

En este contexto, Guadalupe aseguró que sus nietos se sentían “culpables y sucios”, lo que les hizo tomar terapia durante cinco años en la organización Corazones Mágicos.

Explicó que el señor aparentaba ser muy amable con sus hijos, pero como ellos mismos aseguraron “cuando estábamos adentro era un monstruo.”

Lo que más ha desesperado a Guadalupe ha sido la respuesta por parte de las autoridades, pues aseguró que no se ha hecho justicia en este caso, que mucho dolor le ha causado a ella, pero principalmente a sus nietos quienes pasaron por esta terrible experiencia dentro de su propia casa durante tres años.

“Ellos sufrieron lo que ustedes no se imaginan y se sintieron lo que ustedes no se imaginan. Hay muchos niños siendo abusados en este momento, hay muchas mamás que dicen ‘para qué voy’ si las instituciones no hacen caso y pareciera ser que ustedes no saben que el abuso existe. Espero que sea un renacer de la justicia, porque queremos justicia”