“Ninguna cumbre borrará eso”: Denisse Dresser explotó contra AMLO y López-Gatell por reunión en Washington

Denise Dresser criticó a AMLO por usar cubrebocas en EEUU, cosa que no hace en México (Foto: Twitter / @Paulguerra16)

La tarde de este jueves se llevó a cabo la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) en Washington, D.C., Estados Unidos, en la que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Joe Biden y Justin Trudeau tocaron temas de importancia y llegaron a acuerdos en materia de economía, salud, migración y seguridad.

Sin embargo, esta reunión no fue del total agrado para los personajes de la oposición, los cuales, desde su inicio, estuvieron en contra de ella y hasta le pidieron al mandatario mexicano no acudir debido a las desventajas que presentaba frente a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.

A estos señalamientos y críticas se sumó el de la politóloga Denise Dresser, quien utilizó sus redes sociales para reclamar que AMLO no utiliza cubrebocas en México, pues, argumentó, esta decisión la toma porque “hace lo que le da la gana”.

Sin embargo, recalcó que en los Estados Unidos sí ha hecho uso de esta medida de salubridad debido a que está obligado a respetar las reglas sanitarias, así como a las demás personas con las que convive durante los encuentros de alto nivel.

“En México sin cubrebocas porque haces lo que te da la gana. En EEUU con cubrebocas porque te obligan a respetar las reglas y respetar a los demás”, escribió la escritora en su cuenta oficial de Twitter.

(Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

Sin embargo, los reclamos de la docente del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) contra el mandatario nacional no terminaron ahí, pues en un segundo tuit señaló que la foto que se tomó junto a Trudeau sin cubrebocas en el mural del recinto mexicano en suelo estadounidense se dio porque el primer ministro canadiense no quiso “incomodar a AMLO”.

Finalmente detalló que como Jefe del Ejecutivo, López Obrador debe de dar un ejemplo para la ciudadanía, especialmente con el tema de la pandemia; lamentó que hasta la fecha esto no se haya podido presenciar.

“En la escalinata frente a los murales, Trudeau traía cubrebocas y se lo quitó por cortesía para no evidenciar/incomodar a AMLO. El tema no es menor, es dar el ejemplo de manera consistente y López Obrador lamentablemente no lo ha hecho en México, a pesar de la pandemia persistente”, recalcó.

AMLO no fue la única víctima de Dresser. Horas más tarde, la también columnista cuestionó la presencia del el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en Washington.

La politóloga aseguró que López-Gatell es el máximo responsable de los estragos de la pandemia de COVID-19 en el país (Foto: Twitter)

Compartió el tuit con el que el funcionario confirmó su presencia en la reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el cual estuvo acompañado de un video donde el mandatario canadiense lo saluda y le muestra su respeto.

“Es un honor ser parte de la delegación mexicana que representa al país en la IX Cumbre de Líderes de América del Norte”, escribió López-Gatell.

Ante este mensaje, Dresser aseguró que es el máximo responsable, junto con el presidente de la República, de los contagios, muertes y hospitalizaciones que la pandemia de COVID-19 ha causado en México después de casi dos años, por lo que “ninguna foto, gira o cumbre borrará eso”.

“El show debe seguir, aunque Lopez Gatell y Lopez Obrador sean responsables de una de las peores respuestas al COVID a nivel mundial: fallecimientos, contagios, vacunación lenta/desordenada, mensajes cruzados/contradictorios, minimización. Ninguna foto, gira o cumbre borrará eso”, sentenció la académica.

